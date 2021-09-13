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Son Dakika: Sanayi üretim rakamları açıklandı

13.09.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi üretim endeksi açıklandı. Yapılan açıklamada aylık ve yıllık bazda arttığı ifade edildi.

Son Dakika: Sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayi üretim endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 4,2 azalırken yıllık bazda yüzde 8,7 arttı. Cari işlemler hesabı temmuzda 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolar oldu.

YILLIK 8,7 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,2, imalat sanayi sektörü endeksi %7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %11,7 arttı.

Kaynak: AA

Son Dakika: Cari açık rakamları açıklandıSon Dakika: Cari açık rakamları açıklandı


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