FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Peryön/Öztınaz: Oyunlaştırılmış yetenek testine talep arttı

Peryön/Öztınaz: Oyunlaştırılmış yetenek testine talep arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

Küresel oyun pazarının 2022'de yaklaşık 200 milyar dolarlık hacme sahip olması beklendiği belirtilirken, Türkiye İnsan Yönetim Derneği (Peryön) Başkanı Berna Öztınaz kurumların oyunlaştırılmış yetenek testlerine olan talebinin giderek arttığını ifade etti.

İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Küresel oyun pazarının 2022'de yaklaşık 200 milyar dolarlık hacme sahip olması beklendiği belirtilirken, Türkiye İnsan Yönetim Derneği (Peryön) Başkanı Berna Öztınaz kurumların oyunlaştırılmış yetenek testlerine olan talebinin giderek arttığını ifade etti.
2019 Küresel Oyun Pazarı Raporuna göre dünya genelinde 2.5 milyardan fazla oyuncu bulunuyor. Pazarın hacmi önceki yıla göre yüzde 9.6 büyüyerek 2019'da 152.1 milyar dolara ulaştı. Sektör hacminin 2022'de 196 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Oyun pazarında birinci sırada 36.9 milyar dolar gelir ile ABD bulunurken, onu sırasıyla Çin, Japonya, Güney Kore ve Almanya izliyor.
Türk geliştiricilerin pazar içindeki payı ise yüzde beş civarında. 774 milyon dolarlık hacim ile dünyanın 18. büyük oyun pazarı olan Türkiye’de 60’a yakın oyun geliştirici şirket bulunuyor, işe alımda oyundan yararlanmak da giderek ilgi çeken bir alternatif olarak görülüyor.
Artık daha çok kurumun geleneksel değerlendirme araçlarından uzaklaşıp, değerlendirme testlerine yöneldiğini anlatan Öztınaz, “Geleneksel değerlendirme araçlarına kıyasla oyunlaştırılmış yetenek testleri kısa zamanda ve daha fazla veri toplayarak hem aday hem de şirket için daha iyi bir işe alım süreci sağlıyor. Uzun işe alım süreçleri adaylar açısından motivasyon kaybı yaratan ve yorucu olarak algılanırken, oyunlaştırma ise bu süreci daha eğlenceli hale getirdiği gibi işi de kolaylaştırıyor. Şirketlerin son dönemdeki önem verdikleri konuların başında gelen dijital dönüşümü de destekleyen oyunlaştırılmış yetenek testleri, online ve mobil olarak uygulanmakla birlikte istenirse kameralı ya da gözetimli bir ortamda da yapılabiliyor. Biz de kurumların bu konudaki uzman ve sistem taleplerinin giderek arttığını gözlemliyoruz” dedi. (Fotoğraflı)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Pegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Perapost tarafından “Yılın CEO’su” seçildiPegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Perapost tarafından “Yılın CEO’su” seçildi
Türk kahvesi Antalya’da yetişecekTürk kahvesi Antalya’da yetişecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Poşet uygulamasının ardından yeni düzenleme!

Poşet uygulamasının ardından yeni düzenleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın ve petrol fiyatlarında 'corona' etkisi

Altın ve petrol fiyatlarında 'corona' etkisi

Kara elmas, "Nicaea-İznik" markasıyla çok yakında raflarda olacak

Kara elmas, "Nicaea-İznik" markasıyla çok yakında raflarda olacak

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Yerli asansöre Çin’den haksız rekabet

Yerli asansöre Çin’den haksız rekabet

15 yıldır kasasında saklıyor! Hatalı baskı 20 YTL için 50 bin lira istiyor

Hatalı baskı 20 YTL için 50 bin lira istiyor

Altın fiyatları 23 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.