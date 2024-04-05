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Peş peşe açıklama geliyor! Yarış kızıştı, bir banka daha emekli promosyonu yükseltti... İşte yeni rakam

05.04.2024 13:22
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Kamu bankalarının emekli promosyonlarını yükseltmesinin ardından özel bankalardan da peş peşe açıklamalar geliyor. Bir banka daha emekli promosyonunu yükselttiğini duyurdu. İşte yeni rakam...

Peş peşe açıklama geliyor! Yarış kızıştı, bir banka daha emekli promosyonu yükseltti... İşte yeni rakam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarında emekli promosyonu 8-12 bin TL'ye çıkardıklarını duyurmasının ardından özel bankalardan da peş peşe ücret tutarlarını güncellediklerine dair açıklamalar gelmeye başladı. ING Bank'ın ardından Yapı Kredi bankası da emeklilere 18 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunduklarını duyurdu. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "Emeklilerimizi kaliteli hizmet anlayışımız ile buluşturmak için nakit promosyon kampanyamızı güncelledik" açıklamasını yaptı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, 28 Mart-30 Nisan tarihleri arasında SGK emekli aylığını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 15 bin TL'ye varan nakit promosyon kazanırken, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda 1.000 TL, ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kartları ile yapacakları 1.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, ilk kez Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmaları durumunda 1.000 TL ek nakit ödül kazanma fırsatıyla toplamda 18 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

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Banka şubesini ziyaret etmeden, Yapı Kredi Mobil, bireysel internet şubesi veya bankanın müşteri iletişim merkezi aracılığıyla emekli maaşları Yapı Kredi'ye taşınıp promosyon taahhüdü verilebiliyor.

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Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka emekli
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