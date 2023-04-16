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Peş peşe gelen zamlar cep yaktı, kırmızı et fiyatları için harekete geçildi: Yüzde 10'a kadar uygulanacak! Rekabet Kurumu'ndan 'para cezası' açıklaması

16.04.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son aylarda kırmızı et fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrası Rekabet Kurumu harekete geçti. Türkiye'nin gündeminde önemli yer kaplayan et fiyatlarıyla ilgili yeni bir adım atılıyor. Bu adımla birlikte kırmızı et fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçilmesi hedefleniyor. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, önümüzdeki süreçte para yasayı ihlal edenlere uygulanacak para cezasını duyurdu.

Peş peşe gelen zamlar cep yaktı, kırmızı et fiyatları için harekete geçildi: Yüzde 10'a kadar uygulanacak! Rekabet Kurumu'ndan 'para cezası' açıklaması

Markette en çok cep yakan fiyatlardan biri kırmızı et. Özellikle son birkaç ayda üst üste zam da gelince fiyat artışına yönelik harekete geçildi. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle para cezası uyarısı yaptığı açıklamasında fiyat artışının yakından takip edildiğinin altını çizdi.

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"ARKA ARKAYA GELEN YÜKSEK ZAMLAR FİYATLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRDI"

Birol Küle, kırmızı etteki fiyat artışlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Küle, son zamanlarda kamuoyunun gündemini meşgul eden en önemli konulardan birinin kırmızı et fiyatları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son birkaç aylık zaman diliminde, arka arkaya gelen yüksek orandaki zamlar ile kırmızı et fiyatları önemli ölçüde artmıştır. En temel gıda maddelerinden biri olan kırmızı etteki bu fiyat artışları, ilgili diğer kamu kurumlarının yanı sıra Rekabet Kurumu'nun da şüphesiz ki yakın takibindedir. Nitekim kurumumuz 2022 yılından itibaren kırmızı et sektörüne yönelik çalışmalar yürütmekte olup, sektörde faaliyet gösteren teşebbüsler ve teşebbüs birlikleri hakkında yapılan geniş kapsamlı incelemeler halihazırda devam etmektedir. Kırmızı et piyasasına tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde mercek tutmayı hedefleyen bu incelemelerde, hem sektörün yapısal ve mevzuat kaynaklı sorunları, hem de sektördeki teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin piyasa davranışları ele alınmaktadır."

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'PARA CEZASI' UYARISI

Teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin davranışlarına ilişkin incelemelerin, piyasada rekabet kurallarına aykırı herhangi bir oluşum olup olmadığına odaklandığını belirten Küle şunları kaydetti:

"Bu çerçevede rakip teşebbüslerin rekabeti sınırlayıcı bir anlaşma içinde bulunup bulunmadıkları, teşebbüs birliklerinin sektördeki rekabeti engellemeye yönelik kararlarının veya eylemlerinin olup olmadığı ve piyasadaki büyük teşebbüslerin perakendeciler ile ilişkilerinde rekabete aykırı davranışların ortaya çıkıp çıkmadığı öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Zira rekabet kurallarına aykırı bu davranışlar doğrudan ya da dolaylı olarak kırmızı et fiyatlarının artmasına yol açabilmektedir. 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlali niteliğindeki bu davranışların tespiti halinde ilgili teşebbüsler hakkında teşebbüslerin cirolarının yüzde 10'una varan idari para cezaları uygulanması söz konusu olabilecektir. Kurumumuz, tüketicilerin beslenmesinde ve bütçesinde önemli yeri olan kırmızı etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlı olup, sektördeki rekabete aykırı davranışların tespiti ve bu davranışların ağır şekilde cezalandırılması konusunda gerekeni yerine getirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu kırmızı et

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