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Peş peşe ölüm haberi geliyor! Sahte alkol vakaları artınca 'Herkes kimyager oldu' deyip çözümü açıkladı

11.02.2025 10:11
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Sahte alkolden dolayı ölümler ve zehirlenme vakaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Günde 20-30 kişi hayatını kaybederken konu ile ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken açıklama yaptı. Palandöken, "Neredeyse herkes kimyager oldu" diyerek insan sağlığının ciddi anlamda tehlikede olduğuna dikkat çekti.

Peş peşe ölüm haberi geliyor! Sahte alkol vakaları artınca 'Herkes kimyager oldu' deyip çözümü açıkladı

Sahte alkol vakaları sonucu ölümler peş peşe gelirken pek çok insan sakat kalma durumu ile de karşı karşıya kalıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, eskiden tekel kolluk kuvvetlerinin bu durumu denetlediğini hatırlatarak metil alkole ulaşmanın çok daha zor olduğunu söyledi.

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İNTERNETTE FORMÜLLER VAR

Palandöken tekstil ve kimya sanayisi nedeniyle bu ürünlerin daha sık kullanılmaya başladığını hatırlatarak, "İnternet üzerinden alkollü içecek yapımının formülleri kolayca paylaşılıyor. Neredeyse herkes kimyager oldu. Ancak bu durum, doğru doz ayarlaması yapılamadığı veya metil alkolün yanlış kullanıldığı durumlarda insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor" şeklinde konuştu.

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Palandöken, alkol denetiminin eskiden meslek odalarında olduğunu kaydederek, "Alkol satan noktalar belirgin şekilde denetleniyordu. Şimdi ise yalnızca belirli bir harç yatırarak, ister iş yeriniz olsun ister olmasın, bu ürünlerin satışını yapmak mümkün hale geldi. Meslek odalarının denetimi ortadan kalktı. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı denetimler ise ancak bir vaka meydana geldikten sonra, stok tespitleri ve araştırmalarla sınırlı kalıyor" dedi.

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MESLEK ODALARI DEVREYE GİRMELİ

İnternet üzerinden alkol yapma formüllerinin bulunduğunu belirten Palandöken, "Meslek odalarının devreye alınması ve satış noktalarının belirlenerek denetimlerin sıkılaştırılması gerekiyor. Restoranlar, lokantalar, tekel bayileri, bakkallar ve büfelerdeki denetimler yeniden etkin hale getirilmeli. Hologramlı tekel ürünlerinin satışını yapan yerlerin belirgin olması gerekiyor. Eskiden bu noktalar düzenli olarak denetlenirken, şimdi yalnızca belirli bir bedel yatırarak satış izni almak yeterli oluyor. Ancak denetim eksikliği, insanların hayatlarını kaybetmesine veya sakat kalmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

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SAHTE ALKOL ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Yüksek vergilerden ve denetimsizlikten dolayı insanların hayatlarını kaybettiklerini belirten Palandöken, denetimlerin en kısa sürede artması gerektiğine dikkat çekerek, geçtiğimiz ay 100'ün üzerinden ölümün yaşandığını hatırlattı.
Palandöken meslek odalarının devreye girmesi gerektiğini hatırlatarak, "Meslek odalarının devreye girmesi ve kontrollerin sıkılaştırılmasıyla bu ölümlü vakaların önüne geçilmesi gerekiyor. Aksi takdirde binlerce insanımızı ya sakat bırakacak ya da ölümcül vakalarla kaybetmeye devam edeceğiz" dedi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
alkol Bendevi Palandöken sahte alkol
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