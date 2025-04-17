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'Petrol aranıyor, bulunursa...' Bölgede güvenlik en üst seviyede! 'Ruslar burada petrol çıkarmış'

17.04.2025 11:35
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Van'ın Muradiye ilçesinde TPAO tarafından yürütülen petrol arama çalışmaları kapsamında Beşparmak Mahallesi Kürzot bölgesine 200 tonluk dev sondaj kulesi kuruldu. AK Parti Van İl Başkanı Arvas "1915 Rus-Ermeni istilası döneminde Ruslar tarafından burada günlük 5 ton petrol çıkarıldığı ve buradan çekildiği sırada kuyunun üzerini kapattıkları biliniyor" dedi. "Kuleyle 1050 metre derinliğe inilerek petrol aranıyor" diyen Arvas, kaliteli petrol bulunması durumunda sağlayacağı katkıları açıkladı.

'Petrol aranıyor, bulunursa...' Bölgede güvenlik en üst seviyede! 'Ruslar burada petrol çıkarmış'

Van'ın Muradiye ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 300 rakımda yer alan dağın eteklerinde başlatılan çalışmalar, zorlu coğrafyaya rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları da 24 saat esasına göre nöbet tutarak saha çalışmalarına eşlik ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan sahada yaklaşık 200 personel görev yapıyor.

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Bölgedeki çalışmaların dört mevsim boyunca aralıksız süreceği bildirildi.

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Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ve AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, süreci yakından takip etti.

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"RUSLAR GÜNLÜK 5 TON PETROL ÇIKARMIŞ"

Konuya ilişkin konuşan AK Parti Van İl Başkanı Arvas, bölgenin tarihi olarak da petrol geçmişine sahip olduğunu belirtti.

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Arvas, "Muradiye ilçemize 25 kilometre mesafedeki Beşparmak-Kürzot bölgesi, Özalp sınırlarımız içerisinde yer alıyor. 1915 Rus-Ermeni istilası döneminde Ruslar tarafından burada günlük 5 ton petrol çıkarıldığı ve buradan çekildiği sırada kuyunun üzerini kapattıkları biliniyor. Bugün bile derenin dibinde o dönemki faaliyetlerin izlerine rastlanabiliyor. Çıkarılan petrol o dönemde Van Gölü üzerindeki teknelerde, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinde kullanılmış" dedi.

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"BÖLGE TERÖRDEN ARINDIRILDI, ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iki yıl önce sundukları raporla birlikte bölgede yapılan uydu taramaları ve hazırlıkların ardından, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla sondaj çalışmalarının başlatıldığını belirten Arvas, "200 tonluk kuleyle 1050 metre derinliğe inilerek petrol aranıyor. Kaliteli ve yüksek graviteye sahip petrol bulunması durumunda, ülkemiz ekonomisine ve bölge istihdamına önemli katkılar sağlanacaktır" diye konuştu.

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Sahada elde edilecek veriler, başka bölgelerde yapılacak sondajlar için yol gösterici olacağını vurgulayan Arvas, "Çatak bölgemizde de petrol, maden ve sıcak su kaynaklarımız mevcut. İnşallah, terörden uzak bir dönemde bu kaynakları ekonomimize kazandıracağız. Bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van Petrol sondaj
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