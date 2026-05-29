Petrol devinden kritik fiyat uyarısı: Tarih verdi 'Muhtemel'

Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gelişmelerle beraber dalgalı seyrini sürdürürken haber akışları doğrultusunda fiyatlarda yön sürekli değişebiliyor. Petrole dair çarpıcı uyarılar da gelmeye devam ediyor. Son uyarı, ABD'li petrol devi Chevron'un üst düzey yöneticisinden geldi.

Nefes'in aktardığına göre; Chevron Üst Yöneticisi Mike Wirth, İran savaşı nedeniyle ham petrol stoklarının azalmaya devam ettiğini belirterek, petrol fiyatlarının önümüzdeki iki ayda yükselmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

"DENGESİZLİĞİ ABSORBE ETME KAPASİTESİ AZALMIŞ DURUMDA"

Wirth'ün, Bernstein tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada "Tamponlar ve şok emiciler giderek tükeniyor. Piyasanın bu dengesizliği absorbe etme kapasitesi, başlangıç noktasına kıyasla bugün ciddi ölçüde azalmış durumda" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"DAHA FAZLA YUKARI YÖNLÜ BASKI BEKLİYORUM"

İngiliz Financial Times gazetesinde dün yayımlanan habere göre, Wirth, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu baskıların fiziki fiyatlara daha doğrudan yansıdığını görmemiz muhtemel. Haziran ayına ve özellikle temmuza girerken daha fazla yukarı yönlü baskı bekliyorum" dedi.

Söz konusu açıklamaların, ABD ile İran arasında anlaşmaya varılabileceğine yönelik iyimserlikle petrol fiyatlarının son bir haftada yüzde 10 düşmesi sonrası geldiği belirtildi. Wirth'ün, açıklamalarının, savaşın enerji fiyatları üzerindeki etkisinin, çatışmayı sona erdirecek herhangi bir anlaşma sağlansa bile aylar boyunca hissedilmeye devam edebileceğine yönelik ekonomistler arasındaki kaygının arttığını gösterdiği aktarılıyor.

Wirth'ün uyarılarının, Birleşik Arap Emirlikleri’nin devlet petrol şirketi Adnoc’un CEO’su dahil diğer petrol yöneticilerinden gelen uyarılarla da örtüştüğü de vurgulandı. Adnoc CEO’su Sultan al-Jaber'in, geçen haftaki açıklamada, çatışma çözülse bile Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışının tam kapasiteye dönmesinin gelecek yıldan önce mümkün görünmediğini söylediği hatırlatıldı.

Wirth'ün, petrol fiyatlarının beklenenden daha az yükselmesini, savaş öncesinde ham petrol stoklarının normalin üzerinde olmasına, ABD Stratejik Petrol Rezervi’nden yapılan satışlara ve İran, Rusya ile Venezuela’dan gelen yaptırımlı petrol akışına bağladığı, fakat Wirth'ün, bu stokların artık azaldığını söylediği aktarıldı.

"EKONOMİK YAVAŞLAMAYA YA DA RESESYONA SÜRÜKLEYEBİLİR"

Chevron CEO’sunun, enerji krizinin hükümetleri pandemi, İran’daki savaş ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi şoklara karşı korunmak için petrol rezervleri biriktirme yaklaşımına yönelteceğini belirttiği kaydedildi.

Wirth'ün "Bir sonraki şokun kapıda olma ihtimali, politika yapıcıların dikkate alması gereken bir konu. Stokları yeniden doldurmadan önce ne kadar süre risk almak istedikleri, bence politika yapıcıların yüzleşmek zorunda kalacağı bir soru olacak" dediği belirtildi. Bunun piyasaya daha fazla talep getireceğini ve fiyat üzerinde ek bir gerilim yaratacağını söyleyen Wirth'ün, Orta Doğu’daki petrol ve gaz altyapısında oluşan hasarın onarılmasının da on milyarlarca dolara mal olacağını, bunun fiyatlar üzerinde ilave yukarı yönlü baskı yaratacağını ifade ettiği kaydedilirken Wirth, "Bu durum uzun süre devam ederse bizi ekonomik yavaşlamaya ya da resesyona sürükleyebilir. Bu durumda talep tarafında bir dengeleme etkisi oluşabilir; bunu göz ardı edemezsiniz" değerlendirmesini yaptı.