Petrol fırladı akaryakıta zam kapıda! Tarih belli oldu: O eşik aşılacak

Petrol fiyatları 4 yıl aradan sonra 100 doları geçti. ABD ile İsrail’in başlattığı savaş ile beraber İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ile enerji tedarikinde sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bölgede yoğun gemi trafiği yaşanırken petrol fiyatları da yükselişini sürdürüyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ile beraber araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını mercek altına aldı. Hazine, enflasyonun yükselmemesi eşel mobil sistemini devreye almıştı. Son olarak ise akaryakıta yeni bir zam geleceği öğrenildi.

AKARYAKITA ZAM GELECEK!

Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 2,14 TL ve benzinin litresine de 1,54 TL tutarında fiyat artışı hesaplanıyor. Söz konusu artışın 10 Mart 2026 Salı (bu gece) gününden itibaren geçerli olabileceği ifade ediliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ SONRASI NE KADAR ZAM GELECEK?

Ancak hesaplanan bu tutarların %75’inin “Eşel Mobil Sistemi” gereğinde ÖTV karşılanmasının ardından; motorin grubunda pompaya yansıyacak artışın 53 kuruş ve benzinde de 39 kuruşa gerilemesi bekleniyor.

Hesaplanan ve beklenen fiyat değişikliklerinin, ilgili makamlarca verilecek kararın ardından kesinleşeceği aktarılıyor.



60 TL’Yİ GEÇMESİ BEKLENİYOR

Söz konusu zammın gerçekleşmesi halinde İstanbul’da da benzin fiyatının 60 TL’yi aşabileceği belirtiliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir’de motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 59.89 TL

Motorin: 64.70 TL

LPG: 30.49 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 59.73 TL

Motorin: 64.54 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA

Benzin: 60.85 TL

Motorin: 65.81 TL

LPG: 30.37 TL



İZMİR

Benzin: 61.13 TL

Motorin: 66.09 TL

LPG: 30.29 TL