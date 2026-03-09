FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Petrol fırladı akaryakıta zam kapıda! Tarih belli oldu: O eşik aşılacak

Petrol fiyatlarında yaşanan nedeniyle akaryakıta da zam beklentisi oluştu. Motorin, benzin ve otogaz fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son alınan bilgilere göre ise akaryakıta yeni bir zam gelecek. Buna göre benzinin litre fiyatının İstanbul’da 60 TL’yi geçmesi bekleniyor. Peki 9 Mart 2026 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz kaç TL? İşte akaryakıt fiyatlarındaki son durum…

Petrol fırladı akaryakıta zam kapıda! Tarih belli oldu: O eşik aşılacak
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Petrol fiyatları 4 yıl aradan sonra 100 doları geçti. ABD ile İsrail’in başlattığı savaş ile beraber İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ile enerji tedarikinde sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bölgede yoğun gemi trafiği yaşanırken petrol fiyatları da yükselişini sürdürüyor.

Petrol fırladı akaryakıta zam kapıda! Tarih belli oldu: O eşik aşılacak 1

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ile beraber araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını mercek altına aldı. Hazine, enflasyonun yükselmemesi eşel mobil sistemini devreye almıştı. Son olarak ise akaryakıta yeni bir zam geleceği öğrenildi.

AKARYAKITA ZAM GELECEK!

Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 2,14 TL ve benzinin litresine de 1,54 TL tutarında fiyat artışı hesaplanıyor. Söz konusu artışın 10 Mart 2026 Salı (bu gece) gününden itibaren geçerli olabileceği ifade ediliyor.

Petrol fırladı akaryakıta zam kapıda! Tarih belli oldu: O eşik aşılacak 2

EŞEL MOBİL SİSTEMİ SONRASI NE KADAR ZAM GELECEK?

Ancak hesaplanan bu tutarların %75’inin “Eşel Mobil Sistemi” gereğinde ÖTV karşılanmasının ardından; motorin grubunda pompaya yansıyacak artışın 53 kuruş ve benzinde de 39 kuruşa gerilemesi bekleniyor.

Hesaplanan ve beklenen fiyat değişikliklerinin, ilgili makamlarca verilecek kararın ardından kesinleşeceği aktarılıyor.
Petrol fırladı akaryakıta zam kapıda! Tarih belli oldu: O eşik aşılacak 3

60 TL’Yİ GEÇMESİ BEKLENİYOR

Söz konusu zammın gerçekleşmesi halinde İstanbul’da da benzin fiyatının 60 TL’yi aşabileceği belirtiliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir’de motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 59.89 TL
Motorin: 64.70 TL
LPG: 30.49 TL
Petrol fırladı akaryakıta zam kapıda! Tarih belli oldu: O eşik aşılacak 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 59.73 TL
Motorin: 64.54 TL
LPG: 29.89 TL

Petrol fırladı akaryakıta zam kapıda! Tarih belli oldu: O eşik aşılacak 5

ANKARA

Benzin: 60.85 TL
Motorin: 65.81 TL
LPG: 30.37 TL
Petrol fırladı akaryakıta zam kapıda! Tarih belli oldu: O eşik aşılacak 6

İZMİR

Benzin: 61.13 TL
Motorin: 66.09 TL
LPG: 30.29 TL

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Işıkhan duyurdu: "Bu yılın ilk 2 ayında 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik"Bakan Işıkhan duyurdu: "Bu yılın ilk 2 ayında 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik"
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.68
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
59.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37.26
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.41
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.46
Gazyağı
81.72
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin akaryakıt istasyonu Otogaz akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.