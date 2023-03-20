Petrol fiyat tahminini geri çektiler! Goldman Sachs 100 dolar beklentisinden vazgeçti: 12 ay sonra fiyatlar...

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, global bankacılık sektöründeki risklerin bir resesyona neden olabileceği endişesiyle geriliyor. Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınması için varılan anlaşmanın bankacılık sektörü için belirsizliği azaltmasına karşın, Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi fiyatları aşağı çekiyor.

Bugün ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 1,22 dolar düşüşle 71,75 dolar seviyesine gerilerken NYMEX'de Batı Teksas petrolü 1,22 dolar düşüle 65,52 dolar seviyesini gördü. Böylece fiyatlar 15 ayın dip seviyesinde kalmaya devam etti.

Analistler ayrıca yaklaşan OPEC toplantısının da endişe yarattığını belirtiyorlar. Fiyatları aşağı çeken riskler karşısında OPEC'in yeni bir üretim kısıntısını tartışmaya açmasının gündeme gelebileceğine dikkat çekiyorlar.

3 NİSAN’DAKİ OPEC TOPLANTISI TAKİP EDİLECEK

Arz tarafında ise piyasalarda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek dönem üretim politikalarına yönelik 3 Nisan'da gerçekleştirileceği toplantı izlenecek.

OPEC+ ülkeleri Ekim 2022'deki grup toplantısında, 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretimlerinde 2 milyon varil kesintiye gitme karar almıştı.

GOLDMAN’DAN 100 DOLAR TAHMİNİNDEN VAZGEÇTİ

Goldman Sachs, bankacılık sektörüne yönelik endişeler ve bir resesyon potansiyelinin Çin'in talebinde artış beklentilerinden daha baskın olduğunu değerlendirerek Brent petrolünde fiyatı 100 dolar seviyesine yükseleceği beklentisinden vazgeçti.

Goldman Sachs, gelecek 12 ay için Brent petrolüne yönelik fiyat beklentisini 94 dolar/varile indirdi. 2024'ün ikinci yarısında ise fiyatın 97 dolar/varil olacağını öngördü.

Yayınlanan yatırımcı notunda, "Petrol fiyatları, bankacılık gerilimi, resesyon korkuları dikkate alındığında Çin'in talebine rağmen aşağı geldi. Böyle acı verici gelişmelyer sonrasında, petrol fiyatlarında toparlanma, özellikle uzun vadeli fiyatlyarda, çok yavaş şekilde olmakta" denildi.

Goldman Sachs ayrıca OPEC üyelerinden üretim artırımı beklentisini 2023'ün ikinci yarısırdan 20204 üçüncü çeyreğe öteledi.



