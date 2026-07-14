Petrol fiyatında 1 ayın zirvesi: Akaryakıt için ezber bozan uyarı

Brent petrol fiyatında son durum... ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları artırmasıyla petrol fiyatların bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

SON DÖRT HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Bölgedeki gerilimli süreçle beraber enerji akışına dair belirsizlik artarken Bloomberg HT'de yer alan habere göre; petrol fiyatları Salı günü yüzde 2,8'e varan artışla son dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD-İran gerginliğinin artması, enflasyon endişelerinin yeniden kendini göstermesi ve Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerin artmasıyla petrol fiyatları ikinci gün de yükseldi.

MAYIS 2020'DEN BERİ EN BÜYÜK GÜNLÜK KAZANÇ

ABD Başkanı Trump'ın İran gemilerinin Hürmüz'den geçişine dair ABD ablukasını tekrar yürürlüğe koyması sonrası Brent petrol fiyatları yüzde 2,8'e varan artışla 85,64 dolara yükseldi. Brent petrol önceki seansta yüzde 9,6'lık artış gösterip Mayıs 2020'den beri en büyük günlük kazancını kaydetti.

Yaşanan bu gelişmelerle beraber petrol fiyatları 17 Haziran'da savaşı sona erdirmek üzere imzalanan mutabakat zaptından beri en yüksek seviyesine ulaştı.

AKARYAKIT İÇİN KRİTİK UYARI

Öte yandan Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ABD’li Citi, Hürmüz Boğazı’nda gemi taşımacılığına ücret getirme önerisinin “gerilimin daha da tırmanması riskini” taşıdığı uyarısında bulundu. Citi’nin son raporunda "İran rejiminin ABD ara seçimlerinden sonrasına kadar mutabakat zaptından vazgeçme olasılığı arttı. Bu senaryoda petrol fiyatlarının daha uzun süre yüksek seyretmesi muhtemeldir" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ABD’de ara seçimler 3 Kasım 2026 günü gerçekleştirilecek. Trump’ın, seçimlere yüksek bir petrol fiyatı ile girmek istemediği ifade edilirken Citi’nin son uyarısının gerçekleşmesi durumunda ise kasıma kadar akaryakıt fiyatlarının yüksek seyrini sürdürmesi riskinin ortaya çıkacağı aktarıldı.