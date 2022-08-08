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Petrol fiyatları düşüşe geçti! 2 Ağustos tarihinden beri...

08.08.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olan Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 95,97 dolardan işlem görüyor. Yeni haftanın ilk gününde petrol fiyatları gerilerken vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçen hafta petroldeki düşüş sonrasında benzin ve motorin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim yapılmıştı.

Petrol fiyatları düşüşe geçti! 2 Ağustos tarihinden beri...

Geçen hafta petrol talebine ilişkin endişelerin artmasıyla nisan başından bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydeden petrol fiyatları, yeni haftaya piyasalarda arz daralmasına ilişkin endişelerin zemin kazanmasıyla yükselişle başladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun geçen hafta eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması arz endişelerini kuvvetlendirdi.

Uzmanlar, 5 Aralık'ta başlayacak Avrupa Birliği'nin Rus ham petrolüne yönelik kısmi ithalat yasağının, yoğun bir arz baskısı oluşturacağını öngörüyor.

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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 30 Temmuz–5 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 7 adet azalışla 598'e geriledi.

Öte yandan, resesyon beklentilerinin yanı sıra dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 vaka sayılarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, petrol talebine ilişkin endişelere yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

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Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu piyasalardaki zayıf petrol talebine işaret ederek, bu yıla ilişkin kısa dönem petrol talebi tahminini günlük 300 bin varil, gelecek yıla ilişkin tahminini de günlük 500 bin varil aşağı revize etmişti.

Piyasalarda bu hafta Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC'in açıklayacağı aylık petrol piyasası verileri bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,85 ile 96,47 dolar aralığının direnç, 95,23 ile 94,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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