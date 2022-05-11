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Petrol fiyatları fırladı! ABD'li bankadan ürküten brent petrol tahmini geldi

11.05.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları küresel petrol arzında yaşanan belirsizlikler ve Çin'de koronavirüs vakalarındaki azalmanın etkisi ile yükselişe geçti. Brent petrol bugün yükselişini yüzde 3'e yaklaştırarak 105 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley ise brent petrol için 130 dolar tahmininde bulundu. İşte petrol fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları...

Petrol fiyatları fırladı! ABD'li bankadan ürküten brent petrol tahmini geldi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 105,16 dolardan işlem görüyor.
Dün 106,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3’e yakın artışla 105 doların üzerinde seyrediyor.

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Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzında yaşanan belirsizlikler etkili oldu. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri enerji bakanlarının, küresel petrol talebinde toparlanma yaşandığında, bazı üretici ülkelerin üretim kapasitelerindeki düşüş nedeniyle ihtiyacı karşılamakta zorlanabileceklerine ilişkin açıklamaları piyasalarda arz endişelerine yol açtı. Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn da Rus yayın kuruluşu Sputnik'e verdiği demeçte, ülkesinin gelecek 5 yıla kadar petrol ve gaz üretimini artırma imkânının olmadığını söyledi.

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ÇİN’DE VAKALAR DÜŞTÜ PETROL FIRLADI

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım paketinin kapsamını belirlemek üzere yürüttüğü müzakereler devam ediyor.

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Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler ise petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,6 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 457 bin varil azalacağı yönündeydi.

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PETROL TAHMİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Yıl ilerledikçe petrol stoklarının azalmaya devam etmesini ve atıl kapasitenin düşmesini bekleyen Morgan Stanley üretimin yükseltilmesi için yatırımların hala ılımlı bir seviyede kalmaya devam edeceğini öngörerek brent petrol fiyatında artışın süreceğini tahmin etti. Morgan Stanley brent petrol fiyatının 130 dolar/varile doğru gideceğini öngördü.


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