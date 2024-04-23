FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Petrol fiyatları geriledi, akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! Tarih verildi (23 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları)

Petrol fiyatları geriledi, akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! Tarih verildi (23 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.04.2024 10:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahipleri dikkat! Jeopolitik gerilimlerle varil fiyatı 90 doları aşan brent petrol fiyatlarında gerileme başladı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından araç sürücüleri benzin ve motorin fiyatlarında da indirim olup olmayacağını merakla bekliyor. Dalgalanma sonrası motorinde indirim bekleniyor. (23 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları)

Petrol fiyatları geriledi, akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! Tarih verildi (23 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları)

Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren gelişme... Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken vatandaşlar da benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı diye takip ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 87,13 dolardan işlem görüyor. Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Akaryakıtta 25 Nisan'da tabela değişiyor. Motorine indirim bekleniyor.

a2

NTV'de yer alan habere göre, fiyatlarda sürpriz bir gelişme yaşanmazsa 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor.

a4

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin: 43,62 TL

Motorin: 42.20 TL

aa

Ankara

Benzin fiyatı: 44,47 TL

Motorin fiyatı: 43,09 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 44.71 TL

Motorin fiyatı: 43.34 TL


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlıktan sonra Bakan Şimşek'ten de 'locals' açıklaması geldi! Bakanlıktan sonra Bakan Şimşek'ten de 'locals' açıklaması geldi!
Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Kök maaş ve en düşük emekli aylığı detayı! Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Kök maaş ve en düşük emekli aylığı detayı!
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
Tarih benzin motorin Zam indirim akaryakıt fiyatları
En Çok Okunan Haberler
Deste deste paralarla meydan okudu! "Dengim değilsiniz"

Deste deste paralarla meydan okudu! "Dengim değilsiniz"

''Bu sene kendi liginde 6 maça çıkmış''

''Bu sene kendi liginde 6 maça çıkmış''

Bakanlıktan sonra Bakan Şimşek'ten de 'locals' açıklaması geldi!

Bakanlıktan sonra Bakan Şimşek'ten de 'locals' açıklaması geldi!

Petrol fiyatları geriledi, akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! Tarih verildi

Petrol fiyatları geriledi, akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! Tarih verildi

Ağır cezaları duyanı IBAN korkusu sardı! Herkes birbirini ihbar etmeye başladı

Ağır cezaları duyanı IBAN korkusu sardı! Herkes birbirini ihbar etmeye başladı

Altın fiyatları ters köşe! Uzman isim hafta sonuna işaret etti: Yeniden o rakama fırlayabilir

Altın fiyatları ters köşe! Uzman isim hafta sonuna işaret etti: Yeniden o rakama fırlayabilir

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.