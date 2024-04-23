Petrol fiyatları geriledi, akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! Tarih verildi (23 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları)

Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren gelişme... Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken vatandaşlar da benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı diye takip ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 87,13 dolardan işlem görüyor. Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Akaryakıtta 25 Nisan'da tabela değişiyor. Motorine indirim bekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre, fiyatlarda sürpriz bir gelişme yaşanmazsa 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin: 43,62 TL

Motorin: 42.20 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 44,47 TL

Motorin fiyatı: 43,09 TL



İzmir

Benzin fiyatı: 44.71 TL

Motorin fiyatı: 43.34 TL







