Petrol fiyatları için tahminler güncellendi! Kurumlar tek tek duyurdu

Petrol fiyatları son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. OPEC ittifakı dün toplantıda pandemiden beri en büyük üretim kesintisi kararı aldı. Bu gelişmeyle, Goldman Sachs’ten Morgan Stanley’e kadar birçok kurum petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

MORGAN STANLEY’DEN PETROL TAHMİNİ

OPEC+'nın üretimi kısma kararının AB'nin Rus petrolüne ambargo kararı ile bir araya gelmesinin önümüzdeki dönemde petrol arzında önemli daralmaya yol açacağını öngören Morgan Stanley, 2023 ilk çeyrek için fiyat tahminini yükseltti.

2023 ilk çeyrekte küresel petrol pazarında 0,2 milyon varil/gün arz fazlası oluşacağı beklentisini 0,9 milyon varil/gün açık olarak revize eden Morgan Stanley, AB'nin getirdiği yasak nedeniyle Rusya'nın petrol üretiminin 1-1,5 milyon varil/gün azalacağı beklentisinin revizyonda etkili olduğunu vurguladı.

Morgan Stanley, 2023 ilk çeyrek için Brent fiyatı tahminini 95 dolar/varilden 100 dolar/varile çıkardı. Yapılan değerlendirmede, "Brent petrolü 100 dolar/varil seviyesine bizim önceden tahmin ettiğimizden daha çabuk ulaşacak" ifadeleri de yer aldı.

GOLDMAN SACHS TAHMİNİNİ 110 DOLARA YÜKSELTTİ

Goldman Sachs Enerji Analisti Damien Courvalin Bloomberg TV’ye “şu an arz tarafındaki tüm gelişmeler yıl sonuna doğru fiyatların yükseleceğine işaret ediyor.” dedi. Banka, Brent petrol için son çeyrek tahminini 100 dolardan 110 dolara yükseltti.

UBS Group’ta Giovanni Staunovo öncülüğündeki analistler paylaştıkları notta petrol piyasasının daha da sıkılaşacağını ve gelecek çeyreklerde 100 doları aşacağını öngördü. OPEC kararı, Avrupa’nın Rusya’dan gaz ithalatını yasaklaması ve OECD’nin stratejik rezervlerini açma ihtimali gibi faktörlerin piyasayı sıkılaştıracağını belirtti.

ING Groep Emtia Stratejisti Warren Peterson OPEC’in adımının gelecek sene dengeleri önemli ölçüde değiştireceğini belirtti. Uzman, gelecek sene Brent petrolün varil fiyatının 97 dolar olacağını öngördü. ABD’nin stratejik petrol rezervlerini açabileceğini ancak etkisinin sınırlı olacağını söyledi.

Citigroup’ta Ed Morse öncülüğündeki analistler “üretim kesintisi kağıt üzerinde büyük, efektif olarak ise kesinti daha az olacak çünkü OPEC kotalarına zaten ulaşamıyor. Eğer ekonomik aktiviteye zarar verir ve petrol talebi daha da azalırsa plan ters tepebilir” değerlendirmesini yaptı.

SPI Varlık Yönetimi Brent petrolün gelecek birkaç çeyrekte 100 doları aşabileceği tahminini paylaştı.

Brent petrol bugün yüzde 0,3 artışla 93 dolar civarında seyrediyor.

