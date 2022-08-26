Petrol için yeni iddia: Fiyatlar tırmanacak! Akaryakıt fiyatları...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, petrol fiyatlarının rekor düzeylere ulaşmasına neden olmuş ve 139 dolar ile yaklaşık sok 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Daha sonra müzakere masasına oturan iki ülke piyasaların ateşini bir nebze de olsa söndürerek fiyatları 100 dolar bandına çekti.Vatandaş akaryakıt fiyatlarının son gelişmeler ışığında ne olacağını araştırırken petrolle ilgili yeni açıklama edişelendirdi.

'PETROL FİYATLARI TIRMANACAK'

ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo Washington'un, 5 Aralık'tan itibaren Rus petrolüne erişimin azalmasıyla petrol fiyatlarının tırmanacağı yönünde endişelendiğini söyledi.

ABD, Rusya'nın enerji ihracat gelirlerini azaltmak için ülkeden fosil yakıt ithalatını yasaklamış, uygulamaya istisna olarak bazı kuruluşlarla 5 Aralık'a kadar enerji alım satımına devam edilmesine izin vermişti.

Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde bugün gazetecilere açıklama yapan Adeyamo, Rus ham petrolüne ithalat tavan fiyatı getirme konusunda Hindistan yetkilileri ve özel sektör katılımcılarıyla etkili bir görüşme yürüttüklerini belirtti. (REUTERS)

