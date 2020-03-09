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Petrol fiyatları ne kadar? Fiyatlardaki düşüş Türkiye’deki benzin fiyatlarını etkileyecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.03.2020 09:58 | Son Güncelleme

Dünyada petrol fiyatlarına büyük rekabet! Uluslararası piyasada petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. Son olarak Suudi Arabistan üretimi artıracağını açıkladı! Buna buna bağlı olarak Brent ham petrol fiyatı %31 azaldı. Peki petrol fiyatları ne kadar, neden düşüyor ve bu düşüş Türkiye’deki benzin fiyatını etkileyecek mi?

Petrol fiyatları ne kadar? Fiyatlardaki düşüş Türkiye’deki benzin fiyatlarını etkileyecek mi?

Uluslararası piyasada petrol fiyatları büyük bir düşüş içinde! Peki petrol fiyatları neden düşüyor. %31 gerileyen ham petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye’deki benzin fiyatlarını etkiler mi? İşte düşmekte olan uluslararası petrol fiyatları ile ilgili merak ettikleriniz!

PETROL FİYATLARI NE KADAR?

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında bir dalgalanma yaşanıyor. Hafta sonu petrol fiyatlarında %30’dan fazla bir düşüşle varil fiyatı 31.92 dolara geriledi. Şu an ise Brent Ham petrol fiyatı 33.63 dolar seviyesinde.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Petrol fiyatlarındaki düşüş, OPEC ve OPEC+ Grubu’nda çıkan anlaşmazlık sonrası Suudi Arabistan’ın Nisan ayında petrol üretimini 10 milyon varil artıracağını açıkladı. Bu da fiyatlarda ani bir düşeşe yol açtı. Normalde kotalar nedeniyle Suudi Arabistan aylık 9.7 milyon varil üretiyor.

Rusya’nın üretim kısıtlamalarına yanaşmaması S. Arabistan’ın indirim yapmasının önünü açtı.

PETROL FİYATLARI DAHA DÜŞER Mİ?

Yurtdışında bazı analizler petrol fiyatlarının 30 dolara inebileceğini öngörüyor ama buna her uzman katılmıyor. Koronavirüs nedeniyle talepde yaşanabilecek bir çökmenin ancak 30 dolarlık seviyeyi getirebileceğini ifade eden uzmanlar da mevcut.

DÜŞÜŞ TÜRKİYE’DEKİ BENZİN FİYATLARINI ETKİLER Mİ?

Petrol fiyatlarının düşmesi, özellikle Türkiye enerji için petrol ithal eden ülkelere etkisi nasıl olur? Benzin fiyatları düşer mi, enerji maliyeti düşerse elektrik faturalarımız da düşüş olur mu? Uzmanlar petrol fiyatlarındaki düşüşün, ihraç edenler açısından gelirin azalması ve bunun da daha az mal üretimine yıl açması demek olduğunu belirtiyor. Yani Türkiye’de bu düşüşler ilk etapta olumlu bir etki yaratırken orta ve uzun vadede olumsuz etkiler doğurabilir.

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