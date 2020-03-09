Petrol fiyatları ne kadar? Fiyatlardaki düşüş Türkiye’deki benzin fiyatlarını etkileyecek mi?

Uluslararası piyasada petrol fiyatları büyük bir düşüş içinde! Peki petrol fiyatları neden düşüyor. %31 gerileyen ham petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye’deki benzin fiyatlarını etkiler mi? İşte düşmekte olan uluslararası petrol fiyatları ile ilgili merak ettikleriniz!

PETROL FİYATLARI NE KADAR?

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında bir dalgalanma yaşanıyor. Hafta sonu petrol fiyatlarında %30’dan fazla bir düşüşle varil fiyatı 31.92 dolara geriledi. Şu an ise Brent Ham petrol fiyatı 33.63 dolar seviyesinde.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Petrol fiyatlarındaki düşüş, OPEC ve OPEC+ Grubu’nda çıkan anlaşmazlık sonrası Suudi Arabistan’ın Nisan ayında petrol üretimini 10 milyon varil artıracağını açıkladı. Bu da fiyatlarda ani bir düşeşe yol açtı. Normalde kotalar nedeniyle Suudi Arabistan aylık 9.7 milyon varil üretiyor.

Rusya’nın üretim kısıtlamalarına yanaşmaması S. Arabistan’ın indirim yapmasının önünü açtı.

PETROL FİYATLARI DAHA DÜŞER Mİ?

Yurtdışında bazı analizler petrol fiyatlarının 30 dolara inebileceğini öngörüyor ama buna her uzman katılmıyor. Koronavirüs nedeniyle talepde yaşanabilecek bir çökmenin ancak 30 dolarlık seviyeyi getirebileceğini ifade eden uzmanlar da mevcut.