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Petrol fiyatları Putin sonrası hızla yükseldi

23.03.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemelerin dolar veya avro yerine Rus rublesiyle yapılacağını açıklaması sonrası petrol fiyatları hareketlendi. Sabah saatlerinde 115 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 120,37 dolar oldu.

Petrol fiyatları Putin sonrası hızla yükseldi

Brent petrolün varili, Hazar Boru Hattı'nda fırtına kaynaklı kesintilerin yaşanmasının ardından uluslararası piyasalarda 120 doları aştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemelerin dolar veya avro yerine Rus rublesiyle yapılacağını açıklaması da fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeleri destekledi.

Rusya'nın salı günü fırtına kaynaklı hasarların giderilmesi için Hazar Boru Hattı'ndan yapılan petrol akışında günlük 1 milyon varil kesintiye gidileceğini açıklamasının ardından, akış bugün tamamen durduruldu.

Yaklaşık bir buçuk ay süreceği açıklanan kesinti kararı, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklamasından bir gün önce gerçekleşti.

Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle uluslararası piyasalarda daralan arzın, son gelişmelerle daha da sekteye uğrayacağı endişeleriyle petrol fiyatları 120 doları aştı.

petrol-dolar

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş arz tarafındaki endişeleri tetikleyerek fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı arttırdı.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 280 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi.(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
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