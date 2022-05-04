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Petrol fiyatları sadece 1 günde yüzde 4 arttı!

04.05.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sabah 103 dolar seviyelerinden güna başlayan brent petrolğn varil fiyatı uluslararası piyasalarda 110 dolar sınırına kadar yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte AB'nin Rusya için açıkladığı yeni yaptırım paketi etkili oldu.

Petrol fiyatları sadece 1 günde yüzde 4 arttı!

Dün 108,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar seviyesinde tamamladı. Gün içinde en yüksek 109,70 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 16.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,96 artışla 109,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 106,55 dolardan alıcı buldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol ambargosu önerisi sunmasının ardından fiyatlar yükselişe geçti. Avrupa Komisyonu Başkanı Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketinin ayrıntılarını açıkladı.

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Avrupa Parlamentosunun genel kurul toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyonun "ham ve rafine edilmiş, deniz yoluyla taşınan ve boru hattıyla taşınan tüm Rus petrolüne ithalat yasağı" önerdiğini söyledi.

Karar kabul edildikten sonra, ham petrol yasağı altı ay sonra yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar rafine petrol ürünleri yasaklanacak.

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Yaptırımların büyük ölçüde Rus petrolüne bağımlı olan AB üye ülkelerini vuracağını kabul eden von der Leyen, "Bunu yapmak zorundayız." dedi.

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