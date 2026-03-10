FİNANS

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

ABD-İsrail ve İran arasında savaş, petrol fiyatlarını dikkat çeken boyutta yükseltmiş, 114 doları aşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. G7 ülkelerinin toplantı kararı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajlarının ardından ciddi bir gerileme kaydetti.

Hande Dağ

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla petrol fiyatları ciddi yükseliş göstermişti. Brent petrolün varil fiyatı, dün gün içinde 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Brent petrol en son bu seviyeleri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı dönemde görmüştü. Dün Brent petrolde yüzde 30 civarında fiyat artışı yaşanırken, petrol fiyatlarındaki sert yükselişte Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına yönelik tehditlerin arz kesintisi endişelerini artırması etkili olmuştu.

Petroldeki yükselişte Hürmüz'ün kapatılmasının yanı sıra petrol sahalarına yönelik saldırılar da etkili olmuştu. Irak’ın petrol üretimi, İran’a yönelik saldırılardan sonra yaklaşık yüzde 60 düşerken, günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile gerilemişti. Basra vilayetinin güneybatısındaki Bercisiye petrol bölgesi iki insansız hava aracıyla hedef alınmış, bölgede faaliyet gösteren yabancı firmalardan birinin depolarında hasar oluşmuştu, petrol üretim tesisleri ise etkilenmemişti. Irak, 3 Mart'ta Hürmüz'ün kapanması sonucu azalan ihracat nedeniyle ham petrol üretimini düşüreceğini duyurmuştu. Suudi Arabistan ise Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan İHA saldırılarının engellendiğini duyurmuştu. Bahreyn'e ait ulusal enerji şirketi Bahreyn Petrol Şirketi ise (BAPCO), grup faaliyetlerinde mücbir sebep ilan etmişti.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Petrol fiyatlarının gün içinde kısmen gerilemesinde, G7 ülkelerinin İran kaynaklı arz kesintilerini dengelemek amacıyla acil petrol rezervlerinin ortak kullanıma açılmasını görüşeceğine ilişkin haber akışı etkili oldu. Petrol fiyatları 100 dolar seviyesine geriledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamaları sonrası ise Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 86,62 dolara indi. Brent petrolün varil fiyatı, saat 00.03 itibarıyla 86,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,99 dolardan alıcı buldu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çektiği açıklamasında "Geçmiş tecrübeler, bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

