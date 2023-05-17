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Petrol fiyatları ters köşe yaptırdı! Tahminlere ‘mecburi’ güncelleme: ‘2023 sonunda 95 dolar…’

17.05.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay OPEC’in petrol üretim kesintisi kararı ile yüzde 5’ten fazla değer kazanan petrol fiyatları için kurumlar tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. Ancak dört haftadır üst üste düşüş kaydeden petrol fiyatları için kurumlara ters köşe yaptırırken tahminleri de revize ettirdi. İsviçreli banka UBS 2023 yılı petrol tahminini 105 dolar seviyesinden 10 dolar daha aşağı çekerek 95 dolar olarak açıkladı.

Petrol fiyatları ters köşe yaptırdı! Tahminlere ‘mecburi’ güncelleme: ‘2023 sonunda 95 dolar…’

Geçtiğimiz aylarda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkeleri Mayıs ayından itibaren petrol üretiminde günlük 1 milyon varili aşkın kesinti yapma kararı almıştı. Bu haber sonrasında petrol fiyatları yüzde 5’in üzerinde sert bir şekilde değer kazanarak 80 doların üzerine yükselmişti. Bu gelişme ile kısa sürede hemen hemen tüm kurumlar petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü rezive etti.

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5 AYDA YÜZDE 13 DÜŞÜŞ

Ancak petrol fiyatları ekonomik korkuların talep beklentilerinin önüne geçmesi ve OPEC'in son arz kesintisi duyurusunun ardından kaydettiği tüm kazanımları silerek dört haftadır üst üste düşüş serisi izlerken, yıl başından bu yana yüzde 13 değer kaybetti.

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UBS’DEN PETROL TAHMİNİ

Bu kapsamda son tahmin ise İsviçreli UBS’den geldi. Dev banka 2023 yılı sonu için brent petrol fiyat tahminini varil başına 10 dolar düşürerek 95 dolar olarak açıkladı.
UBS stratejistleri konuya ilişkin yayımladıkları araştırmada, tahminlerini düşürmelerindeki sebebi, “Pek çok piyasa katılımcısı bu yılın başında olumlu bir fiyat görünümüne sahipti ancak yatırımcılar ABD'deki durgunluk endişeleri ve son zamanlarda Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerden kaçındı” sözleriyle açıkladı.

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