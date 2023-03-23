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Petrol fiyatlarında ‘Çin’ senaryosu: Wood Mackenzie tahminini duyurdu: 5 dolar daha…

23.03.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları ABD Merkez Bankası Fed faiz kararının ardından güne düşüşle başladı. Düşüş bankacılık krizine ilişkin mesajların ardından yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesiyle geriledi. Karar sonrası Wood Mackenzie, Brent petrolün 99 dolar altında kalacağını, ancak Çin ekonomisinin yüzde 7 büyümesi senaryosunda fiyatların 5 dolar daha yükseleceğini savundu.

Petrol fiyatlarında ‘Çin’ senaryosu: Wood Mackenzie tahminini duyurdu: 5 dolar daha…

Danışmanlık şirketi Wood Mackenzie, küresel petrol talebinde bu yıl gerçekleşmesi beklenen artışın yaklaşık yüzde 40'ının sıkı COVID tedbirlerinden çıkan Çin'den gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Wood Mackenzie'nin temel senaryosuna göre, Çin ekonomisi COVID salgınını kontrol altına alma stratejisinin kaldırılmasının ardından bu yıl yüzde 5,5 büyüyecek. Bu, küresel petrol talebinde bu yıl gerçekleşmesi beklenen 2,6 milyon varil/günlük artışın 1 milyon varil/günlük bölümüne eşit olacak.

Kuruluş, Çin'in bu yıl yüzde 7 büyümesi halinde Çin'in talebinin 400 bin varil/gün daha artacağını da öngördü.

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PETROL FİYATLARINA 5 DOLAR DAHA EKLEDİLER

Brent petrolünde bu yıl ortalama fiyatın 2022 yılındaki 99 dolar/varilin altında kalacağını öngören Wood Mackenzie, Brent petrolünde bu yıl ortalama fiyatın 89,40 dolar/varil olacağını tahmin etti. Kuruluş, Çin'in yüzde 7 büyüdüğü senaryonun gerçekleşmesi halinde Brent petrolünde ortalama fiyatın 5 dolar/varil daha yükseleceğini de savundu.

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PETROL FİYATLARI FED SONRASI GERİLEDİ

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklandığı sabah piyasalarda düşüş başladı. Brent petrol bu sabah 74,80 dolardan işlem görürken, ham petrolün varili 69,15 dolardan işlem görüyor. Düşüş, yetkililerin bazı yatırımcıları tekrar riskli varlıklara yönelten bankacılık krizini kontrol altına almak için çalıştıklarına dair güvence verilmesi üzerine geldi.

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