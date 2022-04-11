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Petrol fiyatlarında keskin düşüş! Yüzde 6'ya yaklaştı

11.04.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayında 140 dolara yaklaşan brent petrol fiyatları zirve sonrasında yüzde 20’den fazla geriledi. Brent petrol an itibariyle yüzde 6'ya yaklaşan düşüşle 98 dolardan işlem görüyor. Arz ve talep yönlü baskılarla volatilitenin sürdüğü petrol fiyatlarında Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaya süreceği petrol miktarını 120 milyon varil olarak duyurması düşüşün ana nedeni oldu.

Petrol fiyatlarında keskin düşüş! Yüzde 6'ya yaklaştı

Cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 azalışla 98,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,70 dolardan alıcı buldu.

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Fiyatlardaki düşüşte, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin geçen hafta acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklaması etkili oluyor. Stratejik rezervlerden yapılacak satışın, piyasada bir süredir devam eden daralmayı gelecek aylarda hafifletmesi ve fiyatların yükselişini azaltması bekleniyor.

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Uzmanlar, söz konusu hamlenin gelecek 6 ay için piyasaya günlük 1,3 milyon varil sunulması anlamına geldiğini, bunun da piyasadaki 1 milyon varillik Rus petrolü boşluğunu tamamlamaya yeterli olacağını tahmin ediyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Rusya'ya yeni yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu belirtti. Borrell, Rusya'ya petrol ambargosu seçeneğinin devrede olup olmadığına ilişkin soru üzerine, yaptırımların her zaman masada olduğunu, bakanların yeni adımları görüşeceğini ifade etti.

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Çin'in en büyük şehri Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta başlayan ve halen devam eden kademeli kapanma da talep daralması endişelerini tetikleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 99,17 ile 100,60 dolar aralığının direnç, 97,02 ile 96,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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