FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Petrol fiyatlarını etkileyecek karar! 2 milyon varil kesinti yapılacak

Petrol fiyatlarını etkileyecek karar! 2 milyon varil kesinti yapılacak

05.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OPEC'ten petrol fiyatlarını etkileyecek karar geldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) petrol üretiminde günlük 2 milyon varil kesinti yapılması konusunda anlaştı. Bu, 2020 yılından bu yana OPEC+'nın en büyük üretim kesintisi olacak.

Petrol fiyatlarını etkileyecek karar! 2 milyon varil kesinti yapılacak

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve kasım itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere düzenledikleri 33'üncü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak koşuluyla günlük petrol üretiminin 2 milyon varil azaltıldığı bildirildi.

petrol3

Açıklamada, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 19'uncu toplantısında alınan kararların sürdürüleceği belirtilerek, Kovid-19 salgını öncesi olduğu gibi OPEC+ grubu bakanlar toplantısının her 6 ayda bir yapılacağı ifade edildi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 4 ARALIK'TA

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılacağı bir sonraki toplantının 4 Aralık'ta yapılacağı kaydedildi.

OPEC+ grubu ülkeleri bir önceki toplantıda petrol üretimini ekim ayı için günlük 100 bin varil azaltma kararı almıştı. (AA)

JPMorgan'dan kritik petrol tahmini: Tekrar 100 doların...JPMorgan'dan kritik petrol tahmini: Tekrar 100 doların...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maaşlar artacak milyonların yüzü gülecek! İlk sinyali verildiMaaşlar artacak milyonların yüzü gülecek! İlk sinyali verildi
Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler!Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler!
Milyonlarca EYT'liye emeklilik yolu! Primi eksik olanlar...Milyonlarca EYT'liye emeklilik yolu! Primi eksik olanlar...
Anahtar Kelimeler:
Petrol OPEC
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

Erdoğan, merakla beklenen mesajını açıkladı! Başörtüsü çıkışına karşılık 'anayasa' teklifi

Erdoğan, merakla beklenen mesajını açıkladı! Başörtüsü çıkışına karşılık 'anayasa' teklifi

Canlı yayında asgari ücret mesajı! 2023...

Canlı yayında asgari ücret mesajı! 2023...

Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Yemek ücretlerine zam geldi

Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Yemek ücretlerine zam geldi

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Duyurdular! Tam 14 bin lira promosyon...

Duyurdular! Tam 14 bin lira promosyon...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.