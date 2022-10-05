JPMorgan'dan kritik petrol tahmini: Tekrar 100 doların...

OPEC+'nın bugün Viyana'da yapılacak toplantısını değerlendiren JPMorgan, OPEC+'nın bir anlaşma olsun ya da olmasın üretimi kısmayı değerlendirdiğini ve bunun dördüncü çeyrekte petrol fiyatına yeniden 100 dolar/varili test ettireceğini savundu.

OPEC+'nın üretimi kısma kararı alması halinde ABD'nin buna karşı adımları olacağını öngören JPMorgan, bu adımlar arasında stratejik rezervlerden satış yapılmasının da olacağını belirtti.

JPMorgan, ABD'nin daha önce açıkladığı stratejik rezervlerden 26 milyon varil petrol satışı kararını 2022 dördüncü çeyrek yerine 2023 ilk çeyrekte gerçekleştirmesini beklediklerini de ifade etti.

"KÜRESEL PETROL TALEBİ ARTACAK"

JPMorgan, dördüncü çeyrekte küresel petrol talebinin 0,9 milyon varil/gün artarak 101, milyon varil/gün seviyesine yükseleceğini tahmin etti.

