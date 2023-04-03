Petrol için sürpriz karar! Mayıs ayından itibaren başlıyor: ‘İlk etkisi benzinde olur…’ (3 Nisan Pazartesi güncel benzin, motorin, LPG fiyatları)

Petrol piyasası bankacılık krizinin resesyon yaratacağı endişeleri ve Çin'in talep görünümü arasında dalgalı bir dönemden geçerken OPEC+'dan sürpriz bir kesinti kararı geldi. OPEC+ koalisyonu günlük 1 milyon varili aşan üretim kesintisi kararı aldı. Söz konusu kararda ilk sırada yer alan ülkelerden biri Suudi Arabistan oldu.

Suudi Arabistan devletinin haber ajansı SPA'nın haberine göre ülke diğer OPEC+ ülkelerinin de koordinasyonunda Mayıs ayından 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretimini 500 bin varil düşürecek.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilisi söz konusu kararın petrol piyasasında istikrarı sağlamak adına alınmış ihtiyati bir karar olduğunu belirtti.

OPEC+ ülkeleri Ekim 2022'deki toplantıda, 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretiminde 2 milyon varil kesintiye gitme karar almıştı.

TEMMUZ'DAN İTİBAREN 1,6 MİLYON VARİLLİK KESİNTİ

Rusya'nın mevcut kesintisinin Temmuz ayında 500 bin varil genişletilmesiyle Temmuz'dan itibaren 1,6 milyon varil kesinti söz konusu olacak. Suudi Arabistan ve Rusya ile birlikte diğer ülkeler de kesinti kararına katılacak.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Petrol fiyatları üretimi azaltma kararı sonrasında yüzde 5’in üzerinde yükselişle yeni haftaya başladı. Ham petrol bu sabah yüzde 5,43 değer kazanarak 80 dolar sınırına geldi. Brent petrol fiyatı ise yüzde 5,29’luk yükselişle 84.11 dolardan değerleniyor.

AKARYAKITA OPEC ZAMMI

Kararın ardından enerji uzmanları bu durumun akaryakıt fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti. “Akaryakıt ürünlerinde dalgalı dönem yeniden başlıyor” yorumunu yapan uzmanlar, “Bu durum akaryakıt ürünlerinde yükseliş anlamına gelebilir. Yükseliş yönlü hareketin ilk etkisi ise benzinde olur” dediler.

LPG’YE İNDİRİM GELİYOR

Öte yandan LPG (otogaz) fiyatlarına geçtiğimiz Perşembe günü yapılan 28 kuruşluk indirimin ardından fiyatların bu gece yarısı bir kez daha değişeceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre otogaz fiyatları için 2,04 liralık indirim yapılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,75 TL

Motorin fiyatı: 20,84 TL

LPG fiyatı: 12,10 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,73 TL

Motorin fiyatı: 20,92 TL

LPG fiyatı: 11,88 TL



