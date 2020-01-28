Petrol ithalatı kasımda arttı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,7 artarak 3 milyon 718 bin 952 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kasım ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 135 artışla 2 milyon 676 bin 739 tona çıktı.

Geçen yıl kasım ayında en fazla ham petrol ithalatı, 1 milyon 354 bin 709 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 544 bin 357 tonla Irak, 267 bin 12 tonla Kazakistan izledi.

Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 17,69 azalışla 874 bin 58 tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,7 artarak 3 milyon 718 bin 952 tona ulaştı.

- Petrol ihracatı

Havacılık yakıtları ihracatı 2019 Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,04 artışla 378 bin 776 tona çıktı. Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 51,89 azalışla 85 bin 863 tona indi.