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Petrol Ofisi ve Birleşik Ödeme'den lojistik sektöründe iş birliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

Petrol Ofisi ve Birleşik Ödeme'den lojistik sektöründe iş birliği

Petrol Ofisi istasyonlarından akaryakıt alma kolaylığı sağlayan AutoMatic Lojistik ATM Card'a yeni kazandırılan Visa özelliğiyle, artık tüm ATM'lerden nakit çekim ve tüm visa logolu üye iş yerlerinden harcama yapılabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, visa özelliği kazandırılan kartın içinde, akaryakıt ve nakit olmak üzere birbirinden bağımsız iki ayrı cüzdan bulunuyor. Kart sahipleri, Akaryakıt cüzdanı ile Petrol Ofisi istasyonlarından akaryakıt alımlarında avantaj kazanarak şirket giderlerini azaltabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral, şirketin istasyon ağı, altyapısı ve teknolojisiyle yenilikçi ürünlere imza attığını belirterek, müşteri odaklı yaklaşımla talep ve ihtiyaçlar için en ideal çözümü sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Söz konusu kartın, lojistik firmalarının yanı sıra personel ve turizm taşımacılarına da nakit operasyonlarını dijital ortamda yönetmelerine imkan sağlayacağını vurgulayan Meral, "Bu açıdan her gün yaklaşık 900 bin kamyon ve tırın, personel ile turizm taşımacılığındaki milyonlarca aracın operasyonlarını daha hızlı ve etkili yapılmasına olanak sağlayacak gelişmiş bir hizmet noktası olmak, onlara katkı sağlamak, bizler için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Birleşik Ödeme Üst Yöneticisi İlker Sözdinler de müşterilere sunulan değer önerileriyle kurumların gider ve risklerini azaltmak ve onlara yeni gelir kanalları yaratmak istediklerini belirterek, "AutoMatic Lojistik ATM Card da Petrol Ofisi ile birlikte bu vizyonla kurgulanmış, dijitalleşen dünyada fiziksel nakit akışına dijital çözüm sunan bir sistem. Bu paralelde Birleşik Ödeme olarak FaaS platform stratejimizle, kurumlara kendi markalarıyla hem operasyonel süreçlerinde hem de müşterilerine inovatif çözümler sunmasında altyapı sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt, AutoMatic Lojistik ATM Card, Birleşik Ödeme, petrol ofisi, Visa,

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