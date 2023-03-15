Petrol piyasaları da karıştı: Sert kayıp! 15 ayın en düşük seviyesi görüldü...

Petrol, yatırımcıların ABD bankacılık sektöründe yaşanan türbülansla birlikte talep görünümünü değerlendirmesiyle üç ayın en düşük kapanış seviyesinden yükselmesi sonrası 2021 Aralık'tan beri bu yana ilk kez 70 doların altına geriledi.

BloombergHT’nin aktardığı haberde, Nisan vadeli petrol fiyatları Uluslararası Enerji Ajhansı'nın petrol piyasasının görünüme dair yayımladığı raporda Rusya'nın piyasaya daha fazla petrol pompaladığı ve arz fazlasın yol açtığını belirtmesiyle yüzde 2,2 değer kaybederek Aralık 2021'den bu yana ilk kez 70 doların altına gerileyerek 69,76 dolar seviyesini gördü. Petrol fiyatı sonrasında toparlanarak 70,15 dolar seviyesine yükseldi.

"FED KARARINDA NETLİK SAĞLANANA KADAR..."

ABD ham petrol vadelileri son iki seansta yüzde 7 değer kaybettikten sonra varil başına 72 dolara yükselmişti. Çin’de ekonomik faaliyet daha fazla güçlenme belirtileri gösterse de toparlanma dengesiz olmaya devam ediyor.

ABD’nin en büyük bankalarından SVB’nin iflasının bankacılık sektöründe yol açtığı karmaşa sürerken piyasa ABD enflasyonunun artmasının ardından Fed’den yeni bir faiz artışına dair fiyatlamalarını artırdı.

Philip Nova Analisti Priyanka Sachdeva, “Petrol yatırımcıları, Fed’in politika kararında daha fazla netlik sağlanana kadar oynaklığa göre fiyatlama yapmalı. Yaşanan keskin düşüş SVB krizine karşı aşırı bir tepki gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.



