FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Petrol piyasaları da karıştı: Sert kayıp! 15 ayın en düşük seviyesi görüldü...

Petrol piyasaları da karıştı: Sert kayıp! 15 ayın en düşük seviyesi görüldü...

15.03.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol, üç ayın en düşük kapanış seviyesini görmesi sonrası yatırımcıların Çin'de toparlanan ekonomik faaliyet ve talep görünümünü değerlendirmesiyle değer kazanan petrol Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UAE) Rusya'nın daha fazla petrol pompalayarak piyasayı arz fazlasına götürdüğü açıklaması sonrası 70 doların altına geriledi.

Petrol piyasaları da karıştı: Sert kayıp! 15 ayın en düşük seviyesi görüldü...

Petrol, yatırımcıların ABD bankacılık sektöründe yaşanan türbülansla birlikte talep görünümünü değerlendirmesiyle üç ayın en düşük kapanış seviyesinden yükselmesi sonrası 2021 Aralık'tan beri bu yana ilk kez 70 doların altına geriledi.

BloombergHT’nin aktardığı haberde, Nisan vadeli petrol fiyatları Uluslararası Enerji Ajhansı'nın petrol piyasasının görünüme dair yayımladığı raporda Rusya'nın piyasaya daha fazla petrol pompaladığı ve arz fazlasın yol açtığını belirtmesiyle yüzde 2,2 değer kaybederek Aralık 2021'den bu yana ilk kez 70 doların altına gerileyerek 69,76 dolar seviyesini gördü. Petrol fiyatı sonrasında toparlanarak 70,15 dolar seviyesine yükseldi.

iStock-946462490

"FED KARARINDA NETLİK SAĞLANANA KADAR..."

ABD ham petrol vadelileri son iki seansta yüzde 7 değer kaybettikten sonra varil başına 72 dolara yükselmişti. Çin’de ekonomik faaliyet daha fazla güçlenme belirtileri gösterse de toparlanma dengesiz olmaya devam ediyor.

ABD’nin en büyük bankalarından SVB’nin iflasının bankacılık sektöründe yol açtığı karmaşa sürerken piyasa ABD enflasyonunun artmasının ardından Fed’den yeni bir faiz artışına dair fiyatlamalarını artırdı.

petrol-ithalati-ekimde-artti-7445d3f5

Philip Nova Analisti Priyanka Sachdeva, “Petrol yatırımcıları, Fed’in politika kararında daha fazla netlik sağlanana kadar oynaklığa göre fiyatlama yapmalı. Yaşanan keskin düşüş SVB krizine karşı aşırı bir tepki gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatlarında kafa karıştıran hareket! Altın fiyatlarında kafa karıştıran hareket!
'Altılı masa EYT'lilerin maaşını ödeyemeyecek''Altılı masa EYT'lilerin maaşını ödeyemeyecek'
Fiyatları katladılar: Kiralar 3 bin liraydı 12 bin liraya yükseldiFiyatları katladılar: Kiralar 3 bin liraydı 12 bin liraya yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Petrol

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı...

Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı...

İmamoğlu ve Yavaş hamlesine karşı iki isim konuşuluyor!

İmamoğlu ve Yavaş hamlesine karşı iki isim konuşuluyor!

Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi

Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi

Altın fiyatlarında kafa karıştıran hareket!

Altın fiyatlarında kafa karıştıran hareket!

Togg fiyatı rakip listelerini şimdiden solladı! Yarın başlıyor…

Togg fiyatı rakip listelerini şimdiden solladı! Yarın başlıyor…

'Prefabrik ev hayaliyle geliyor ama...' İmarlı arsa diye alıyorlar...

'Prefabrik ev hayaliyle geliyor ama...' İmarlı arsa diye alıyorlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.