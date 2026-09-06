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Petrol piyasasında 40 dolar alarmı: ABD Hazine Bakanı’ndan çarpıcı tahmin

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile gerilimin sona ermesi halinde petrol piyasasında ciddi bir arz fazlası oluşacağını belirterek ham petrol fiyatlarının varil başına 50 dolar hatta 40 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini söyledi.

Petrol piyasasında 40 dolar alarmı: ABD Hazine Bakanı’ndan çarpıcı tahmin
Sariye Nur Dönmez

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile yaşanan gerilimin sona ermesi halinde petrol piyasasında sert bir düşüş yaşanabileceğini öngördü. Bessent, artacak arzın etkisiyle ham petrol fiyatlarının varil başına 50 dolar hatta 40 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini belirtti.

Petrol piyasasında 40 dolar alarmı: ABD Hazine Bakanı’ndan çarpıcı tahmin 1

Cuma günü yayımlanan bir programa katılan Bessent, İran ile gerilimin geride bırakılmasının ardından petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesini beklediğini söyledi.

Petrol piyasasında 40 dolar alarmı: ABD Hazine Bakanı’ndan çarpıcı tahmin 2

Gerilimin sonrasında piyasada ciddi bir arz fazlasının ortaya çıkacağını ifade eden Bessent, piyasaya girecek yeni arzum petrol fiyatlarini 50 dolar, hatta 40 dolar seviyelerine kadar çekebileceğini dile getirdi.

Brent petrol ise cuma günü varil başına 95 doların üzerinde işlem görerek Temmuz ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ENFLASYON VE FAİZLER İÇİN DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Enerji fiyatlarında son haftalarda görülen yükseliş, enflasyon endişelerini artırırken dünya genelinde gösterge tahvil getirilerinin de yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. ABD’nin on yıllık tahvil faizleri bu hafta 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Bloomberg HT’de yer verilen habere göre,Bessent, petrol fiyatları ile faiz oranları arasındaki ilişkinin oldukça güçlendiğine dikkat çekti. İran kaynaklı gerilimin sona ermesi durumunda petrol fiyatlarındaki düşüşün faiz oranları ve manşet enflasyon üzerinde de aşağı yönlü etki yaratacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Brent petrol abd
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