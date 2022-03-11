FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Petrol rafineresine İHA saldırısı! "Enerji arzının bozulması istendi"

Petrol rafineresine İHA saldırısı! "Enerji arzının bozulması istendi"

11.03.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan başkent Riyad'daki petrol rafinerisine İHA saldırısı yapıldığını açıkladı. Açıklamada İHA saldırısı sonucu petrol rafinerisinde çıkan küçük çaplı yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Enerji Bakanlığı yetkilisi, işlenen bu sabotaj ve terör eylemlerinin yalnızca Suudi Arabistan'ı hedef almadığını, dünyadaki enerji arzının güvenliğini ve istikrarını bozmayı ve böylece küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeyi hedeflediğini söyledi.

Petrol rafineresine İHA saldırısı! "Enerji arzının bozulması istendi"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan petrol rafinerisinin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, dün sabah saat 4:40 sularında başkent Riyad'da bulunan petrol rafinerisi İHA ile hedef alındı. Saldırı nedeniyle herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, rafinerideki petrol kaynaklarının da yangından zarar görmediği ifade edilen haberde, küçük çapta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Haberde, saldırının kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, "Suudi Arabistan'ın bu korkakça terör saldırılarını" şiddetle kınadığı kaydedildi.

"KÜRESEL EKONOMİYİ HEDEF ALDI"

Enerji Bakanlığı yetkilisi, ülkenin farklı bölgelerinde hayati tesislere ve sivil nesnelere karşı defalarca işlenen bu sabotaj ve terör eylemlerinin yalnızca Suudi Arabistan'ı hedef almadığını, dünyadaki enerji arzının güvenliğini ve istikrarını bozmayı ve böylece küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeyi hedeflediğini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahminiİşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?
Altın ve petrol fiyatı rekora yöneldi!Altın ve petrol fiyatı rekora yöneldi!
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

On binlerce kişinin sigortası iptal edildi! Paralar da geri istenecek

On binlerce kişinin sigortası iptal edildi! Paralar da geri istenecek

Benzin ve motorin fiyatı ardındaki gerçek!

Benzin ve motorin fiyatı ardındaki gerçek!

Tahminler peş peşe geldi: Gram altın ve dolar...

Tahminler peş peşe geldi: Gram altın ve dolar...

Rus turisti kazanırken, Avrupalı riske girdi! Turizm için kritik 15 gün...

Rus turisti kazanırken, Avrupalı riske girdi! Turizm için kritik 15 gün...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sadece yumurtada yok! Tam bir protein kaynağı

Sadece yumurtada yok! Tam bir protein kaynağı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Her kafadan ayrı ses: Bal hakkında bilmeniz gerekenler burada

Her kafadan ayrı ses: Bal hakkında bilmeniz gerekenler burada

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.