Petrol savaşları 'kusursuz fırtına' yarattı

Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle euro değer kazandı. Bunun üzerine Türkiye'de euro 7 TL'yi aştı.Petrol piyasasının iki büyük ülkesi olan Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki anlaşmazlık küresel ekonomi ve piyasalarda sert düşüş yaşanmasına neden oldu. Bu düşüş Türkiye’ye de yansıdı ve Türk varlıkları hızlı gerileme kaydetti. Piyasaların karışmasıyla yatırımcılar güvenli liman olarak bilinen varlıklara yönelince euro da değer kazandı. Bunun sonucunda Türkiye'de euro 7 TL’yi aşarak yaklaşık son iki yılın en yüksek seviyesini gördü.

Petrol şirketlerinin aldıkları kredileri bu fiyatlarla geri ödeyemeyeceği endişeleri enerji şirketlerinin hisse fiyatlarına yansıdı. Avrupa’da borsada şirketlerin hisse değerleri de çok sert düştü. Avrupa’daki enerji şirketlerini izleyen endekste günlük düşüş yüzde 14’ü buldu. Sadece enerji şirketleri değil diğer sektörlerdeki şirketlerin hisseleri de hızla geriledi.

Petrol fiyatları neden düştü?

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ile Rusya’nın da aralarında olduğu OPEC dışı petrol üreticileri üretim kesintileri konusunda Cuma günü yapılan toplantıda uzlaşamadı. Koronavirüs salgını nedeniyle petrol talebinin düşmesine yönelik beklentiler nedeniyle Riyad, Viyana’da gerçekleşen görüşmelerde üretim kesintisi talep etti. Ancak ekonomisi düşük petrol fiyatlarına daha dirençli olan Rusya bu talebe yanaşmadı.