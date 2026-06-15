Petrol sert düştü: Akaryakıta indirim geliyor

Araç sahiplerine müjdeli haber geldi, motorin (mazot) fiyatlarında indirim yolu göründü!

ABD ve İran'ın savaşı sona erdirmek üzere ön anlaşmaya vardığı yönündeki haberler, petrol fiyatlarına yansırken akaryakıta da indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompada motorinin litre fiyatına 1,22 TL indirim gelecek.

Benzin fiyatlarında ise bu gece değişim beklenmiyor.

MOTORİNİN LİTRESİ İSTANBUL'DA 65,23 TL'YE GERİLEYECEK

Brent petrolün varil fiyatı yeni güne yüzde 4 düşüşle 83 dolardan başlarken, petrol fiyatlarındaki düşüşün önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul'da 65,23 TL'ye, Ankara'da 66,35 TL'ye, İzmir'de 66,63 TL'ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 63,08 TL, Ankara'da 64,03 TL, İzmir'de 64,32 TL seviyesinde bulunuyor.

15 Haziran 2026 güncel akaryakıt fiyatları listesi

Haftanın ilk gününde, beklenen indirim öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt pompa fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası Benzin fiyatı: 63.03 TL

İstanbul Avrupa Yakası Motorin fiyatı: 66.41 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası Benzin fiyatı: 62.87 TL

İstanbul Anadolu Yakası Motorin fiyatı: 66.25 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG fiyatı: 31.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara Benzin litre fiyatı: 63.99 TL

Ankara Motorin litre fiyatı: 67.51 TL

Ankara LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir Benzin litre fiyatı: 64.27 TL

İzmir Motorin litre fiyatı: 67.78 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 31.79 TL