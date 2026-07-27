14 yaşında borç içindeki restoranı devraldı! Avukata verdiği yanıt hayatını değiştirdi

Ziya Şark Sofrası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihat Bingöl, YouTube’da yayımlanan bir programda ailesinin restoran markasının kuruluşundan iflas sürecine kadar yaşananları anlattı. Bingöl’ün aktardığına göre Fatih’te 3-4 masalık küçük bir kebapçı olarak açılan işletme zamanla 16 şubeye ulaştı. Ancak şirket 2010 yılında iflasın eşiğine geldi. Babası Ziya Bingöl’ün ölümünün ardından borç içindeki restoran kendisine kalan Bingöl o sırada yalnızca 14 yaşındaydı. Mirası reddetmeyen Bingöl okuluna devam ederken restoranda çalışmaya başladı.

3-4 MASALIK KEBAPÇIYLA BAŞLADILAR

Bingöl’ün anlattığına göre babası Ziya Bingöl ve amcaları Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinden İstanbul’a geldi. Bir süre İETT’de berberlik yapan Ziya Bingöl daha sonra kardeşleriyle birlikte Fatih’te küçük bir kebapçı açtı. İşletmenin herhangi bir yatırımcı desteği olmadan büyüdüğünü belirten Bingöl şube sayısının zamanla 16’ya çıktığını söyledi. En parlak döneminde restoranlarda binlerce kişinin çalıştığını, ayda yaklaşık 500-600 bin müşterinin ağırlandığını anlattı.

“BU CEKET BİZE BÜYÜK GELDİ”

Nihat Bingöl, hızlı büyümenin beraberinde yönetim sorunlarını da getirdiğini söyledi. Babasının o günlerde sık sık "Bu ceket bize büyük geldi" dediğini aktardı. Şirket 2010 yılında konkordato ilan etti. Bazı şubeler kapatıldı, aileye ait mallar satıldı ve borçlar ödenmeye çalışıldı. Florya’daki ana şubeye haciz gelmesinden bir gün sonra ise Ziya Bingöl hayatına son verdi.

AVUKATA VERDİĞİ YANIT HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Babasını kaybettiğinde henüz 14 yaşında olduğunu belirten Nihat Bingöl, aile avukatının kendisine mirası reddedip reddetmeyeceğini sorduğunu anlattı. Bingöl bu soruya "Bu şirket bu kadar borcu yaptıysa kapatır herhalde" diye yanıt verdiğini söyledi. O sırada nasıl bir yol izleyeceğini bilmediğini dile getiren Bingöl mirası reddetmedi. Okulunu sürdürürken bir yandan restoranda çalışmaya başladı. O dönemdeki tek düzenli gelirinin ise babasından kalan yetim maaşı olduğunu ifade etti.

AŞÇILIKTAN GARSONLUĞA HER İŞİ ÖĞRENDİ

Bingöl işe en alt kademeden başladığını; imalathanede kasaplık, mutfakta aşçılık, salonda garsonluk yaptığını anlattı. Muhasebe, finans ve kasa bölümlerinde de görev aldığını belirtti. Restoranın hemen her bölümünde çalışarak işi öğrendiğini söyleyen Bingöl 2016 yılında imza yetkisini alarak genel müdür oldu. Yaptığı değişikliklerin sonuç vermesinin ardından işletmenin yeniden büyümeye başladığını aktardı.

“HAFTANIN 7 GÜNÜ ÇALIŞIYORUM”

Bingöl’ün verdiği bilgiye göre bugün Ziya Şark Sofrası’nın yalnızca Florya şubesinde yaklaşık 100 kişi çalışıyor. Restoran ayrıca film çekimleri, defileler ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Geçmişte yaşananları unutamadığını belirten Nihat Bingöl, aynı günlere dönme korkusunun çalışma hayatını etkilediğini şu sözlerle anlattı:

"Eskisi benim için orada bekleyen bir Azrail gibi duruyor. O günlere geri dönmekten çok korkuyorum. O yüzden haftanın 7 günü çalışıyorum, tatil yapmıyorum."