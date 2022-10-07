Petrol ve motorin fiyatı ardındaki gerçek!

Son 1 yılda petrol fiyatları yüzde 150 zamlanırken, mazot fiyatları yüzde 270 yükseldi. Petrol ve motorin fiyatı zammı son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer almaya devam ederken İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'den motorin fiyatlarının hesaplanmasıyla ilgili açıklama geldi. İşte o açıklamalar...

MAZOTTAKİ ARTIŞ NASIL HESAPLANIYOR?

Bilgili, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerde şu ifadelere yer verdi:

1- Ham petrolün (brent) fiyatı varil (=159 litre) başına $ cinsinden belirlenirken, pompada satılan mazotun fiyatı ise litre başına Türk Lirasıdır. pic.twitter.com/7y4nflHOPF — Alper Bilgili (@alperbilgili) October 6, 2022

2- Ham petrol ve pompadaki mazotun her ikisinin de litre başına Türk lirası cinsinden fiyatlarının son 1 yıl içerisindeki değişimi kıyaslandığında: — Alper Bilgili (@alperbilgili) October 6, 2022

3- Türk Lirası cinsinden;

Ham Petrol (Brent) fiyatı % 150 zamlanırken, mazot aynı dönemde % 270 zamlanmış. pic.twitter.com/FK3O3kZtBn — Alper Bilgili (@alperbilgili) October 6, 2022



