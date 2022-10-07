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Petrol ve motorin fiyatı ardındaki gerçek!

07.10.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ve inişler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dalgalı grafik izleyen akaryakıt fiyatlarının nasıl belirlendiği araştırılıyor... İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda motorin fiyatlarının nasıl hesaplandığına dair açıklamalarda bulundu. İşte akaryakıt fiyatlarıyla ilgili haberin detayı...

Petrol ve motorin fiyatı ardındaki gerçek!

Son 1 yılda petrol fiyatları yüzde 150 zamlanırken, mazot fiyatları yüzde 270 yükseldi. Petrol ve motorin fiyatı zammı son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer almaya devam ederken İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'den motorin fiyatlarının hesaplanmasıyla ilgili açıklama geldi. İşte o açıklamalar...

MAZOTTAKİ ARTIŞ NASIL HESAPLANIYOR?

Bilgili, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerde şu ifadelere yer verdi:


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Anahtar Kelimeler:
benzin Petrol Akaryakıt
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