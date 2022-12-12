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Petrol yüzde 10 kayıp sonrası yeni gelişme! Yeni indirimler yolda mı?

12.12.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan Brent petrol fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Geçen hafta petrol fiyatlarının 11 ayın en düşük seviyelerinde hareket etmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına üst üste indirim gelmişti. Peki Bren petrol hafta nasıl başladı? Akaryakıt fiyatlarında indirim devam edecek mi? İşte ayrıntılar...

Petrol yüzde 10 kayıp sonrası yeni gelişme! Yeni indirimler yolda mı?

Petrol fiyatları geçen hafta yüzde 10’luk kayıp verirken, benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansımıştı. Yeni haftada, Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,66 dolardan işlem görüyor.Cuma günü 77,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artarak 76,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Keystone boru hattındaki petrol arzına ilişkin belirsizlik etkili oldu.

Kanada'dan ABD'ye günlük 600 bin varilden fazla petrol taşıyan Keystone boru hattı perşembe günü sızıntı nedeniyle durdurulmuştu.

Hattın işletmecisi TC Energy, sızıntı yerinin tespit edildiğini bildirirken, boru hattında petrol akışının yeniden ne zaman faaliyete geçeceğine dair herhangi bir zaman çizelgesi paylaşmadı. Bu durum piyasalarda arz endişelerine yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

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AKARYAKITA ÜST ÜSTE İNDİRİM

Geçen hafta Brent petrol 75, ham petrol ise 70 dolar seviyelerine kadar geriledi. Yurt içinde de akaryakıta üst üste indirimler geldi.. Motorin fiyatları 21 lira sınırına doğru gerilerken, benzin grubunda ise aylar sonra ilk kez 18 liranın altındaki rakamlar görüldü.

merkez bankası faiz kararları etkili olacak

Bu hafta açıklanacak merkez bankası faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi piyasalarda oluşan belirsizlik de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyonist endişeleri artırırken, küresel hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endekslerinin gerilemeye devam etmesi resesyon riskinin gündemde kalmasını sağladı. Bu durum küresel petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin "sıfır vaka" politikasında yumuşama adımlarına devam ederken, salgının büyük bir hızla yayılma ihtimali bölgede belirsizliklerin artmasına sebep oldu. Uzmanlar, ülkede vaka sayılarının hızla artmasıyla birlikte ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin güçlendiğini belirterek, konuya ilişkin haber akışının fiyatlar üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 76,76 ile 77,10 dolar aralığının direnç, 76,42 ile 76,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Akaryakıt

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