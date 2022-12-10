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Petrol yüzde 10 kayıp verirken akaryakıtta aylar sonra ilk! Benzin 17 liraya dayandı: Motorin indirimi beklentiyi karşılamadı! Sebebi ise çok farklı…

10.12.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol sadece bu hafta yüzde 10’luk kayıp verirken, benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelmeye devam ediyor. Benzin fiyatları aylar sonra 17 lira seviyelerine yaklaşırken mazot fiyatının 20 liranın üzerinde kalması dikkat çekti. Aradaki fiyat farkına ilişkin değerlendirmede bulunan enerji uzmanları, motorinin ısınma amaçlı da kullanılamaya başlandığını ifade etti. Bu sebeple mazot fiyatındaki düşüşün petroldeki geri çekilmeye rağmen sınırlı kaldığı belirtildi.

Petrol yüzde 10 kayıp verirken akaryakıtta aylar sonra ilk! Benzin 17 liraya dayandı: Motorin indirimi beklentiyi karşılamadı! Sebebi ise çok farklı…

Para politikasındaki sıkılaştırmanın küresel resesyon korkularını güçlendirmesiyle birlikte, talep endişeleri petrol piyasasındaki yükseliş haberlerini gölgede bırakmaya devam ediyor. Rus petrolünün tavan fiyat uygulaması fiyatlar üzerinde baskı oluşturmasına rağmen etkisi sınırlı kaldı. Petrol fiyatları tüm bu gelişmelerle bu hafta yüzde 10’luk bir kayıp yaşadı.

Ancak Türkiye’nin teyit mektubu sunmayan petrol tankerlerinin Türk denizlerinden çıkarılması kararı ise piyasada tedirginlik yaratıyor. Boğazlarda yaşanan durumdan dolayı fiziki petrol piyasasında alarm durumuna geçildiği ifade ediliyor. Ancak petrol fiyatlarının kısa süreli yukarı yönlü hareketlerine karşın 2023 yılında 65 dolar seviyelerinde hareket edebileceği enerji uzmanları tarafından tahmin ediliyor.

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AKARYAKITA ÜST ÜSTE İNDİRİM

Brent petrol 75, ham petrol ise 70 dolar seviyelerine kadar gerilerken yurt içinde de akaryakıta üst üste indirimler gelmeye devam ediyor. Motorin fiyatları 21 lira sınırına doğru gerilerken, benzin grubunda ise aylar sonra ilk kez 18 liranın altındaki rakamlar görüldü.

MAZOT NEDEN BENZİNDEN DAHA PAHALI?

Ürün fiyatları yurt içinde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği İtalya ve Fransa’daki fiyatlara endeksli. Özellikle ağır olan motor, nafta gibi ürünler mevsimsel ve gaz krizinin etkisiyle biraz petrolden ayrışıyor. Avrupa’da gaz krizi nedeniyle ikincil yakıt tüketimi artarken, sanayide motorin gibi ürünler kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda dünyanın önemli oranda motorin ihtiyacını karşılayan Rusya’ya yönelik ambargo motorin fiyatlarını dünyanın bütün bölgelerinde benzin fiyatlarından daha pahalı hale getirdi.

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AVRUPA’DAKİ ISINMA SORUNU MOTORİNE TALEBİ ARTTIRDI

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Enerji Uzmanı ve Ekonomi Gazetecisi Cahit Saraçoğlu, petroldeki düşüşe rağmen mazot fiyatlarının yüksek kalmasının asıl sebebini açıkladı. Saraçoğlu, “Bu durumun nedenlerinin en başında, Rusya’ya yönelik ambargonun etkisi olduğunu açıkça belirtmeliyim. Ambargo nedeniyle Kuzey Yarım Küre’deki ülkelerin doğalgaza ulaşmalarında da ciddi bir sıkıntı olmaya başladı. Son zamanlardaki AB ülkelerindeki ısınma sorunu biliniyor. Isınma sorununun çözümündeki sıkıntı da motorine olan talebi artırdı” dedi.

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“Dolayısıyla normal şartlarda benzinden daima ucuz olan motorin fiyatı ısınma ve enerji edinme kaynaklı olarak da kullanılmaya başlandı. Böyle olunca talep yüksekliği nedeniyle motorin fiyatlarında da yükselişe neden oluyor” diyen uzman isim, “Ambargo öncesi dönemlerde benzin ile motorin arasında 150 dolar benzin lehine bir marj bulunuyordu. Ancak motorinin ton fiyatı şu anda 850 dolar, benzin ise 704 dolar” şeklinde değerlendirmede bulundu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 ARALIK 2022 CUMARTESİ)

İstanbul
Benzin fiyatı: 17,42 TL
Motorin fiyatı: 21,10 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 17,63 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 17,62 TL
Motorin fiyatı: 21,34 TL

AKARYAKIT


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Akaryakıt

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