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Petrolde fiyatlarında ocak 2018’den beri bir ilk

29.04.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’de vaka artışlarıyla sert dalgalanan petrol fiyatları 2018’ten beri en uzun soluklu aylık artış serisine ilerliyor. Petrol fiyatları Nisan ayında varil başına 100 dolar civarında dalgalandı ve üst üste 5. ayı da yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Bu artış serisi Ocak 2018’den beri bir ilk.

Petrolde fiyatlarında ocak 2018’den beri bir ilk

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte petrol fiyatları hareketlendi. Petrol fiyatları beşinci ayda da artışa ilerliyor.

Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 105 dolar civarında seyrediyor. Fiyatlar Nisan ayında yaklaşık yüzde 5 arttı. Ukrayna’daki savaş üçüncü ayına girerken Avrupa Birliği Rusya’dan petrol ithalatını azaltmak konusunda kademeli ilerleme sağlıyor. Savaş, enflasyonu tetiklerken ABD ve müttefikleri enerji fiyatlarındaki artışı durdurmak için stratejik petrol rezervlerini bu ay piyasaya sürme kararı aldı.

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Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’de virüs vakalarında görülen artış petroldeki volatiliteyi artıran unsurlardan bir tanesi. Petrol fiyatları Nisan ayında varil başına 100 dolar civarında dalgalandı ve üst üste 5. ayı da yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Bu artış serisi Ocak 2018’den beri bir ilk.

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