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Petrolde ikinci dalga endişesi: Sert düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili, koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesiyle yüzde 2,15 azalarak 37,72 dolardan işlem görüyor.

Petrolde ikinci dalga endişesi: Sert düştü

Dün 41,01 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 38,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,15 azalışla 37,72 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 35,41 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatlarının hızlı düşüşünde, ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga ihtimalinin dünya ekonomilerini etkileyerek petrol talebini düşüreceği endişesi etkili oldu.

Uzmanlar, ABD ticari ham petrol stoklarının 583,1 milyon varillik rekor seviyeye yükselmesiyle birlikte petrol fiyatlarının düşüş gösterdiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 40,44 ile 43,63 dolar aralığının direnç, 37,25 ile 34,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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