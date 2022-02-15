Petrolle ilgili çarpıcı tahmin! 100 dolar olacak

Batı Teksas Petrolü pazartesi günü 95 doların üstüne çıktıktan sonra yönünü aşağı çevirdi. ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’yı her an işgal edebileceğine dair uyarılarına rağmen Moskova diplomasi çağrısı yaparak işgal iddialarını tekrar reddetti.

Avrupa’daki jeopolitik riskler bu haftaya damgasını vuracak olsa da ABD’de kaya petrol arzının artacağına ve İran ile yapılan nükleer görüşmelerde ilerleme sağlandığına dair işaretler mevcut.

Her iki olayın da petrol akışını artırarak artış trendini zayıflatabileceği belirtiliyor.

Dünyada küresel tüketim artmaya devam ederken Avrupa’da uzun süredir devam eden krizin enerji arzında yaratabileceği potansiyel bozulmalar nedeniyle petrol bir önceki yılda başlayan sert yükselişine 2022 yılında da devam etti. Yükseliş stokların tükenmesine neden olurken Brent petrolün 100 dolar seviyesinden birkaç dolar aşağıda işlem görmesini sağladı.

“Şu anda piyasanın tüm odağı Rusya-Ukrayna krizi üzerinde” diyen ING Groep NV Emtia Stratejileri Müdürü Warren Patterson, “Dolayısıyla bu konuda yaşanacak gelişmeler piyasanın yönünün belirlenmesi için hayati öneme sahip olacaktır ve bu sorunun nasıl çözüleceği netleşmeden fiyatlardaki yüksek risk priminin kalmaya devam edeceğini bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalarda yakın vadeli fiyatların uzun vadelileri oranla yüksek olması arz sıkılığına işaret ederken Brent vadelileri arasındaki fark 2,23 dolarla 2019’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

BANKA RAPORLARINDAN 100 DOLAR ÜSTÜ KORKUTUCU SENARYOLAR

Piyasalarda mevcut görünüm böyleyken bazı yatırım raporlarında 100 dolar üstü güçlü şekilde dile getirilmeye başlandı. Daha önce petrolün 100 doları görebileceğini belirten banka 2022 yılı içinde 105 dolar görülmeden bir düzeltme yaşanması halinde petrolün bir sonraki zirvesinin 125 dolar olabileceğini kaydetti.

RBC Capital Markets ise daha karamsar bir senaryo çizerken fiyatları 2008 krizi ve 2011-14 Arap Baharı dönemiyle karşılaştırdı. Bankaya göre 2008 krizinde yaşanan talep bozunumunda Haziran ayında benzin fiyatları galon başına 4,09 doları görürken enflasyon giydirildiğinde bu rakam bugun için 5,21 dolara denk geliyor. Arap Baharı sırasında ise fiyatlar galon başına 3,50 dolar ortalamayla seyretmişti.

Bu rakamları günümüze uyarlayan banka galon başına 4 dolar görülmesi halinde varil fiyatlarının 112 dolara ulaşabileceğini fakat talep bozunumu yaşanmadan 2008 fiyatlarına ulaşılması halinde galon başına 5 doların görülebileceğini bunun da varil başına 150 dolar anlamına geleceğini belirtti.

Mart vadeli Batı Teksas Petrolü Nymex piyasasında yüzde 0,6 düşerek 94,52 dolara geriledi.

Nisan vadeli Brent petrol Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0,5 düşerek 96,05 dolara geriledi.



