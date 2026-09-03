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Peynir imalathanesinde mide bulandıran görüntü! "Gördüğümüz en pis yer"

Kilis’te peynir ve yoğurt üretimi yapılan imalathanede yapılan denetimde hijyen skandalı ortaya çıktı. Tuvaletin yanında bulunan işletmede böcekler ve örümcek ağları arasında üretim yapıldığı belirlenirken, işletme sahibi zabıtayı görünce duvardan atlayarak kaçtı. Faaliyeti durdurulan işletmeye 396 bin TL ceza kesildi.

Peynir imalathanesinde mide bulandıran görüntü! "Gördüğümüz en pis yer"
Cansu Çamcı

Peynir imalathanesinde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Kilis Belediyesi ekipleri, gelen ihbar üzerine peynir imalathanesinde denetim gerçekleştirdi. Denetime Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de katıldı.

"GÖRDÜĞÜM EN PİS YER BURASI"

İmalathanedeki görüntüler karşısında şaşkına dönen Bilecen, "2,5 yıldır belediye başkanıyım. Bugüne kadar gördüğümüz en pis yer burası" dedi.

Peynir imalathanesinde mide bulandıran görüntü! "Gördüğümüz en pis yer" 1

"BİZ BUNLARI SATTIRMAYIZ"

İşletme sahibinin zabıta ekiplerini gördüğü sırada duvardan atlayarak kaçtığı belirtilirken, Başkan Bilecen zabıta ekiplerinden şahsın bulunmasını talep etti.
Bilecen, halk sağlığının söz konusu olduğu durumlarda taviz verilmeyeceğini belirterek, "Hırsızlıkla sağlık hırsızlığı arasında hiçbir fark yok. Biz bunları sattırmayız" diye konuştu.

Peynir imalathanesinde mide bulandıran görüntü! "Gördüğümüz en pis yer" 2

Peynir imalathanesinde mide bulandıran görüntü! "Gördüğümüz en pis yer" 3

396 BİN TL PARA CEZASI

Öte yandan, denetim sırasında şahsın kimliğini düşürdüğü ve kimlik üzerinden Gerekli izinleri bulunmayan imalathanenin faaliyeti durdurulurken, hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplanarak imha edilirken, imalathaneye 396 bin TL idari para cezası uygulanırken, işletme sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı.

Peynir imalathanesinde mide bulandıran görüntü! "Gördüğümüz en pis yer" 4

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Anahtar Kelimeler:
peynir görüntü
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