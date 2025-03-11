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  4. Peynirden de etten de yerine göre pastırmadan da daha pahalı! Çocuklar istiyor anneler, babalar, dedeler dertli

Peynirden de etten de yerine göre pastırmadan da daha pahalı! Çocuklar istiyor anneler, babalar, dedeler dertli

11.03.2025 11:17
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Giderek gelişen popüler kültür en çok çocukları etkiliyor. Çizgi film karakterleri, dijital kahramanların yansımaları çocukların dünyasında oyuncak olarak karşımıza çıkıyor. ABD’de ortalama 5 dolara satılan oyuncaklar Türkiye’de tam 10 katına 1800 TL seviyelerinde satılıyor.

Peynirden de etten de yerine göre pastırmadan da daha pahalı! Çocuklar istiyor anneler, babalar, dedeler dertli

Ekol TV’den Ezgi İzgi, oyuncak fiyatlarıyla ilgili vatandaşlara mikrofon uzattı. Torunu olan bir vatandaş; “Torunum oyuncak istiyor. Ne yapacağım? Mecburen bir yerden kısıp ona oyuncak alıyorum, oyuncak fiyatları çok uçtu.” İfadelerini kullandı.

EN UCUZ OYUNCAK 1000 TL

Aileler son dönemlerde giderek artan cep yakan oyuncak fiyatlarından şikayet ediyor. En ucuz oyuncak neredeyse 1000 TL! Hal böyle olunca zor geçinen ekonomik problem yaşayan ailelerin çocukları için mağazadan oyuncak almak artık hayale dönüştü.

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DÖVİZ KURU FİYATLARI ETKİLİYOR

Türkiye’deki oyuncak fiyatlarının hızlı bir şekilde artmasının birkaç temel nedeni var. İlk olarak, döviz kurlarındaki dalgalanma, ithalat yoluyla ülkeye gelen oyuncakların maliyetini artırıyor. Birçok oyuncak, özellikle dünya çapında ünlü markaların ürünleri, Türkiye’ye yurtdışından ithal ediliyor.

Doların yükselmesiyle birlikte, bu oyuncakların fiyatları doğrudan etkileniyor. Türkiye'deki yerli üreticiler de çoğunlukla hammaddeyi ithal etmeye bağlı olduklarından, üretim maliyetleri de artıyor.

OYUNCAKLAR LÜKSE GİRİYOR

Bir diğer faktör ise enflasyon. Enflasyon, genel fiyat seviyelerinin arttığı bir ekonomik ortamda, tüm ürünlerin fiyatını yukarı çekiyor. Oyuncaklar da bu durumdan nasibini alıyor. Aileler, çocuklarına oyuncak almakta zorlanıyor.

Kırmızı etin kilogram fiyatı ortalama 500 TL, ortalama bir oyuncak fiyatı ise 1000 TL...

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Ekonomi et fiyatları oyuncak
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