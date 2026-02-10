FİNANS

PİLOT dijital geleceğe yön verecek yeni girişimleri belirliyor

Türk Telekom Ventures’ın girişim hızlandırma programı PİLOT’un 14. dönem girişimlerini belirlemek için başvuru süreci başladı. TT Ventures PİLOT hızlandırma programına kabul edilen teknoloji odaklı girişimler; Türk Telekom’un girişimlere sağladığı kapsamlı desteklerle uluslararası pazarlara açılma ve küresel ölçekte büyüme fırsatı elde ediyor.

Melih Kadir Yılmaz

TT Ventures PİLOT programında girişimlere nakit desteği, Türk Telekom’un iş bağlantılarının ve yatırımcı ağının da dahil olduğu 450’nin üzerinde alanında uzman mentorla görüşme imkanı, ücretsiz ofis alanları, teknoloji altyapısı, 12 haftalık süreci başarıyla tamamlayan ekiplere TT Ventures’tan yatırım alma ve ABD’de tamamlayıcı programa katılma fırsatı sunuluyor.

"DÜNYAYA AÇILAN YENİ 'UNİCORN'LAR ÇIKARMAYI AMAÇLIYORUZ"

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Türk Telekom’un girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures olarak ülkemizin girişim ekosistemini 15 yıla yakın bir süredir gururla sahipleniyor ve destekliyoruz. Dünya sahnesinde büyümeyi amaçlayan girişimleri bir üst noktaya taşımak için onlara stratejik yol arkadaşlığı yapıyoruz. PİLOT mezunu girişimlerimizin portföy değeri 600 milyon doları aştı. Yenilikçi girişimleri destekleyerek ülkemizin teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi ve ülkemizden dünyaya açılan yeni ‘unicorn’lar çıkarmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, yenilikçi girişimleri destekleyerek dijital geleceğin inşasına katkı sunmaya devam ediyor. Türk Telekom’un girişim sermayesi şirketi TT Ventures’ın girişim hızlandırma programı PİLOT’un 14. dönemi için başvurular açıldı. TT Ventures’ın internet sitesi (ttventures.com.tr) üzerinden alınacak başvurular için başvuru süreci mayıs ayında tamamlanacak. PİLOT programına kabul edilecek girişimler, Türk Telekom’un sunduğu birbirinden özel destekler ile girişimlerini uluslararası pazarlara açma ve küresel ölçekte büyütme fırsatı elde ediyor. Türkiye ve ABD’de ofis imkanı, alanında uzman 450’nin üzerinde isimden mentorluk ve eğitim, teknoloji altyapısı, iletişim desteği gibi birçok imkandan yararlanabilecek girişimler ayrıca Türk Telekom ile iş birliği geliştirme ve Türk Telekom’un geniş iş bağlantılarına erişme imkanı elde edecek. PİLOT’un 12 haftalık programını başarıyla tamamlayan girişimler TT Ventures tarafından yatırım ve nakit desteği alarak girişimlerini büyütme, ABD’de kendileri için özel tasarlanan tamamlayıcı hızlandırma programına katılma ve küresel yatırımcı ağına erişme fırsatı bulacak.

"PİLOT MEZUNLARININ PORTFÖY DEĞERİ 600 MİLYON DOLARI AŞTI"

PİLOT programının 14. dönemi hakkında konuşan Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan şunları ifade etti; “Türk Telekom’un girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures olarak ülkemizin girişim ekosistemini 15 yıla yakın bir süredir gururla sahipleniyor ve destekliyoruz. Ülkemizde ortaya çıkan yenilikçi girişimlerin global ölçekte büyümeleri için her adımlarında onlara stratejik yol arkadaşlığı yapıyoruz. Girişimlere sadece maddi destek sunmakla kalmıyor, iş birlikleri ve mentorluklarla girişimlerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Hem Türkiye’de Tahtakale’de yer alan SANTRAL ve ana destekçisi olduğumuz AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) hem de ABD’de bulunan TT Ventures ofislerimizde çalışabilecekleri fiziki ortamlar oluşturduk. Bunun yanı sıra girişimcilik ekosisteminin kalbi olarak adlandırılan Silikon Vadisi’nin başarılı atmosferini ülkemize taşımak amacıyla kurduğumuz San Francisco’daki ofisimiz, girişimlerin dünyaya açılma yolculuğunda önemli bir bağlantı noktası oluyor. Stanford Üniversitesi iş birliği ile son 3 yıldır başarı ile yürüttüğümüz ve alanında ilk olan tamamlayıcı programımıza katılan girişimler, kendileri için özel tasarlanmış eğitimlerin yanı sıra Türk Telekom’un güçlü iş bağlantılarına ve TT Ventures’ın uluslararası ölçekteki geniş yatırımcı ağına erişme gibi çok önemli fırsatlar elde ediyor. PİLOT programımız kapsamında bugüne kadar 131 girişime, 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağladık. 78 PİLOT mezunu girişim toplam 58 milyon dolarlık yatırım alarak girişimlerini büyütme imkanı yakaladı. PİLOT mezunu girişimlerimizin portföy değeri 600 milyon doları aştı. Gelişmiş bir inovasyon kültürüyle ülkemizin teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi ve ülkemizden dünyaya açılan yeni ‘unicorn’lar çıkarmayı amaçlıyoruz. PİLOT’un 14. döneminde de Türkiye’nin girişim ekosistemini desteklemeye, ülkemizin geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

