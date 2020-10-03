Piyasa değeri 50 milyon lira! Çürümeye yüz tuttular

Elazığ'da icralık, sigortasız, muayenesiz, gümrük kaçağı, suça karışan, yüzlerce araç ve motosiklet yediemin otoparkına çekiliyor. Merkeze bağlı Hicret Mahallesinde bulunan yediemin otoparkında çeşitli marka ve modellerde 500 araç ve 400 motosiklet bulunuyor. Aralarında lüks otomobillerinde bulunduğu araçların piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu belirtilirken, bazılarının 8-10 yıldır burada durduğu öğrenildi.8-10 yıldır duran araçların çürümeye yüz tuttuğu gözlemlenirken, işletme sahibi Ömer Ertan'da, ilgili kurumların devreye girerek bunların ihale ile satılmasını talep ediyor.

'50 MİLYON TL'YE YAKIN BİR HAZİNE YATIYOR'

2010 yılından bugüne Yediemin faaliyeti yürüttüklerini belirten işletme sahibi Ömer Ertan, "Burada, araçlarımızın bir çoğu icralık, sigortasız, yanlış park, uyuşturucu madde ve sigara kaçakçılığından gelmektedir. Yaklaşık 8 bin metrekare alana kurulu bir işletmemiz var. Burada bulunan araçların çoğu icralıktır. 10 yıldan beri faaliyet gösterdiğimiz bu yerde, o süreden bu yana kalan aracımız var. Yaklaşık 500 araç, 400 civarında da motosiklet var. Bu araçlar yatarak çürümeye terk edilmiş bir vaziyette bekliyor. Lüks araçlarımız çok. Onun dışında ticari araçlar da var. Bunları ortalama 100 bin TL’den hesapladığınız zaman 50 milyon TL’ye yakın bir hazine yatıyor. Burada Adalet Bakanlığına bağlı icralık, sigortasız ve muayenesiz, gümrük kaçağı ve Milli Emlak’a bağlı araçlar var. Burada sadece işini yapan Ticaret Bakanlığı personelidir. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz, sürekli işlerini düzenli ve nizami bir şekilde yapıyorlar. Onun haricindeki hiçbir aracın satışı yapılmıyor. Milli Emlak, yaklaşık 10 yıldır gelip burada bir tane araç satışı yapmamış, sadece beklemeye bırakılmıştır" dedi.