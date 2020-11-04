Piyasalar ABD'deki seçimin sonucunu bekliyor

Küresel piyasalar, ABD'de 59. başkanlık seçimlerindeki oy sayımını takip ederken, piyasa fiyatlamalarının pozitif yönde olması dikkati çekiyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 125, Demokrat aday Joe Biden 209 delegeye ulaşsa da bazı kritik bölgelerde Trump'ın önde olması sonucun çok farklı olabileceğine işaret ediyor.

Analistler, son verilere göre, Trump'ın kritik olarak nitelendirilen Florida ve Ohio eyaletini kazanması sonrası, tahminlerin Trump lehine döndüğü belirterek, bununla birlikte mektupla kullanılan oyların çokluğu nedeniyle kesin sonuçların alınmasının zaman alabileceğini ifade etti.

Dün pay piyasaları, seçimin gündemden kalkacağına yönelik fiyatlamaların etkisiyle güçlü bir şekilde pozitif seyrederken, bunda seçim sonrası tekrar gündeme gelecek teşvik beklentilerinin ağır bastığı tahmin ediliyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri, eylülde yüzde 1,1 artışla beklentilerin biraz üzerinde yükselirken, New York borsası seçim rallisi yaptı. Dow Jones endeksi yüzde 2,06, S&P 500 endeksi yüzde 1,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,85 değer kazanırken, dolar endeksi yüzde 0,6 azalışla 93,5'e geriledi. Dolar endeksi, bugün ilk resmi olmayan seçim sonuçlarla birlikte yükselişe geçerek 94'ün üzerini test etti ve 93,8 seviyesinde dengelendi.