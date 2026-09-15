Piyasalar Fed'e kilitlendi! Petrol yükseldi, altın yatay

Altın fiyatları ve petrol fiyatlarında son durum... Altın fiyatları 15 Eylül 2026 Salı günü yatay seyrederken yatırımcıların gözü Fed'in faiz kararına çevrildi.

Spot altın, önceki seansta 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası yüzde 0,1’den daha az değişimle 4 bin 300,96 dolar seviyesinde işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4317 dolar, en düşük 4283 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.28 itibarıyla 4303 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6751 TL, en düşük 6698 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.12 itibarıyla 6732 TL seviyesinde seyrediyor.

Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını çarşamba günü açıklayacak. CNBC-e'de yer alan habere göre; piyasalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmesi güçlü şekilde fiyatlanıyor.

Fakat piyasa uzmanlarına göre altın açısından asıl kritik noktanın faiz kararından çok Fed Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajlar olacağı aktarıldı.

"ALTIN FİYATI AÇISINDAN KRİTİK"

IG piyasa analisti Tony Sycamore'un, Warsh’ın faiz artışını nasıl çerçeveleyeceğinin altın fiyatı açısından kritik olduğunu belirttiği kaydedildi. Sycamore'un, faiz artışlarının toplantıdan toplantıya devam edecek bir sıkılaşma döngüsünün başlangıcı olarak sunulması halinde bunun altın ve genel olarak riskli varlıklar üzerinde baskı yaratabileceğini ifade ettiği kaydedildi.

Buna karşılık daha ölçülü bir faiz politikasına işaret edilmesinin de altın ve risk iştahı açısından destekleyici olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

GÜMÜŞ FİYATINDA SON DURUM

Öte yandan değerli metallerde de sınırlı hareketler görüldü. Spot gümüş 63,28 dolara yükselirken, platin yüzde 0,1 düşüşle 1.757,46 dolar, paladyum ise yüzde 0,7 gerileyerek 1.283,61 dolar oldu.

Piyasaların yönünü büyük ölçüde Fed’in faiz kararı ve Warsh’ın gelecekteki para politikasına ilişkin mesajlarının belirleyeceği kaydediliyor.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Diğer yandan petrol, Orta Doğu'daki gerilim ve belirsizliklerle beraber 15 Eylül 2026 salı günü yükseldi. Brent ham petrol yüzde 1,18 artışla varil başına 106,93 dolara çıktı. Brent önceki seansta da yüzde 1 yükselmişti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Petrol yatırımcıları her yeni saldırıyı veya altyapıya yönelik hasarı arz açısından ek bir risk olarak değerlendiriyor. Aynı zamanda Doğu-Batı boru hattının veya Hürmüz’den petrol akışının normale dönebileceğine ilişkin her türlü işarete karşı son derece hassaslar" dedi.

Waterer'ın, "Yatırımcılar için şu anda en büyük soru Doğu-Batı hattındaki kesintinin ne kadar süreceği. Uzun süreli bir kesinti ve buna bağlı arz kaybı, fiyatları kolaylıkla bir sonraki seviyeye taşıyabilir" dediği aktarıldı.