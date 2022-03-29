Piyasalar güne nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler, Asya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve para politikalarına yönelik endişeler devam etse de dün sert düşen petrol ve metal fiyatları pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesini sağladı.

Dünya genelinde birbiri ardına ortaya çıkan gelişmeler pay, tahvil ve emtia piyasalarında hareketli günlerin yaşanmasına neden olsa da haftanın ilk işlem gününde yatırımcı fiyatlamalarında gerileyen petrol ve metal fiyatları nedeniyle iyimserliğin korunması dikkati çekti.

Söz konusu gelişmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalması ile barış umudunun sürmesi etkili oldu. Öte yandan Çin'de artan Kovid-19 vakaları karşısında hükümetin sıfır tolerans politikası izleyerek kapanma tedbirini devreye alması, talebin düşeceği beklentileri ile petrol fiyatlarında savaş nedeniyle oluşan yukarı yönlü baskıyı azalttı.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin gücünü korumasıyla ülke merkez bankasının yüksek enflasyonla mücadeleye yoğunlaşacağı ve daha agresif bir şekilde para politikalarında sıkılaşmaya gideceği beklentileri de artarken, bu durum tahvil piyasalarından çıkışları hızlandırdı.

Tüm bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 8,4 düşüşle 106,7 dolara gerilemesinin ardından bugün 108,2 dolar seviyelerinde dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,55 ile Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 2,48 seviyelerinde bulunuyor. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,63 ile Mayıs 2018'den, İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,18 ile Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Japonya'da ise 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 0,25 ile getiri hedefinin üst sınırına yakın seyretmeye devam etmesi ile Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün de tahvil alımı yoluyla piyasaya müdahale etti. Müdahalenin etkisinin sınırlı olduğu gözlenirken, BoJ yarın ve perşembe günü de sınırsız tahvil alımı yapacağını duyurarak para politikasını aşırı gevşek tutacağını taahhüt etti.

New York borsasında ise dün enerji ve bankacılık hisselerindeki zayıflığa karşın Tesla öncülüğünde teknoloji hisselerine gelen alımlarla pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,27, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,31 değer kazandı. Dolar endeksi dün 99,4 ile yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa tarafında, Rus gazına bağımlılığın azaltılmasına yönelik girişimler gündemin odağında yer alıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerden çıkacak haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, enflasyonist endişeler paralelinde para politikalarına yönelik sözle yönlendirmeler de önemini koruyor. Pay piyasalarında dün karışık bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,78 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 geriledi. Avro/dolar paritesi dün 1,0945'le yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 1,10 seviyelerini test etti.

Asya tarafında, Çin'in Şanghay kentinde iki aşamalı Kovid-19 testinin devreye alınması ve sokağa çıkma yasağı devam ederken, ülkenin Huangpu bölgesi de 1 Nisan'a kadar kapandı. Japonya tarafında ise tahvil piyasasındaki müdahalenin yanı sıra dolar/yen paritesindeki yükseliş gündemin odağındaki yerini koruyor. Ekonomi yönetimi, daha önce "yendeki zayıflık şirketlerimizin yararına" mesajı verse de, paritenin Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmesi karşısında bugün "kurdaki hareketleri yakından izliyoruz" açıklaması yaptı. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

YURT İÇİNDE SON DURUM

Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 2.172,48 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,1'lik düşüşle 14,8166'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,8250 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel bazda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketlerin yatırımcı risk algısının şekillenmesi açısından önemini koruduğunu vurguladı.

Bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, bankanın genel kurul toplantısında yapacağı konuşmanın takip edileceğini söyledi.

Analistler, veri gündeminde ise ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışları ile Almanya'da tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.195 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle;

09.00 Almanya, şubat ayı perakende satışlar

09.00 Almanya, nisan ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısı

14.00 Türkiye, şubat ayı bankacılık sektörü göstergeleri

16.00 ABD, ocak ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mart ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, şubat ayı JOLTS açık iş sayısı

