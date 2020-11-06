Piyasalar haftanın son gününe nasıl başladı?

Küresel piyasalar, ABD başkanlık seçiminden halen kesin bir sonuç alınamamasının neden olduğu belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'de seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik devam ederken, oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat aday Joe Biden 264, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise 214 seçici delege sayısına ulaştı. Başkanlık seçimlerinin üzerinden bir gün geçmesine karşın Pensilvanya, Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Alaska'daki oy sayım işlemlerinin devam etmesi nedeniyle seçim sonuçları henüz netlik kazanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde çok fazla hukuki süreç yönetecekleri ve belki de Yüksek Mahkemeye gidebileceklerini belirtse de New York borsası dün teknoloji hisseleri öncülüğündeki rallisini devam ettirdi.

Dow Jones endeksi yüzde 1,95, S&P 500 endeksi yüzde 1,96 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,59 değer kazanırken, dolar endeksi ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararı sonrası da düşüş eğilimini devam ettirdi. Dün yüzde 1'e yakın değer kaybeden dolar endeksi, günü 92,5 seviyesinden tamamladı.