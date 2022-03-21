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Piyasalar yine kıpır kıpır! Altın, dolar ve borsa...

21.03.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın, dolar, petrol fiyatları ve borsa yeni haftaya yükselişle başladı. Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşının etkileri devam ederken yatırımcılar "Altın fiyatları 21 Mart Pazartesi ne kadar? Dolar kaç TL? Borsa İstanbul hisseleri ne oldu?" sorularını araştırıyor. İşte piyasalarda öne çıkan son dakika gelişmeleri ve anlık, canlı, güncel rakamlar...

Piyasalar yine kıpır kıpır! Altın, dolar ve borsa...

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisi devam ederken, risk iştahı yeni haftanın açılışında düşük seyrediyor. Rusya'nın Ukraynalı askerlere Mauripol şehrini terk etmeleri için ultimatom vermesi, savaşta yeni bir evreye girilmiş olabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

ABD başta olmak üzere, ülkelerin savaşa ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları da gündemin odağındaki yerini koruyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle çarşamba günü Brüksel'e gidecek ve perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ise özellikle Çin'de artan vaka sayıları ve ülkede bir yıl aradan sonra Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesi endişeleri canlı tutuyor. Analistler, hafta boyunca savaş bölgesinden gelecek haber akışının varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğine dikkati çekerek, yatırımcıların temkinli davranmasının faydalı olabileceğini söyledi.

PİYASALAR POWELL’DAN GELECEK MESAJLARA ODAKLANDI

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yakından takip edileceğini aktaran analistler, Powell'ın konuşmasında Fed'in gelecek dönemdeki faiz kararları ve bilanço küçültmede takip edeceği yola ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi. Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek toplantıda yüzde 56 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 44 ihtimalle 75 baz puan faiz artışına gideceği tahmin ediliyor.

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ALTIN, DOLAR, PETROL VE BORSALARDA SON DURUM

Söz konusu gelişmeler emtia fiyatlarında yükseliş eğilimini beraberinde getirirken, altının ons fiyatı yeni haftaya önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.927 dolardan değerleniyor. Gram altın fiyatı ise 913 liradan güne başlamasının ardından şu sıralarda 917 dolardan alıcı ile buluşuyor.

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Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla yükselirken, iki ülke arasında devam eden müzakereler ise varlık fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı törpülüyor. Brent petrolün varili yüzde 3 artışla 111 dolar seviyelerinde bulunuyor.

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Dolar/TL cuma günü yüzde 0,74 artışla 14,81’den kapanmasının ardından bugün 14,83 seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi ise bu geçen hafta yüzde 1,3 değer kazanarak 1,1061'e çıkmasının ardından yeni haftaya yüzde 0,2 düşüşle 1,1040 seviyesinden başladı. Euro/TL de aynı dakikalarda 16,38 liradan değerleniyor.

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Cuma günü, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,17, Nasdaq endeksi yüzde 2,05 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,80 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

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Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi yüzde 0,50 değer kazanarak 2.144,26 puana çıkarken, tarihin en yüksek haftalık kapanışını yaptı. BIST100 Endeksi haftaya beklentilerin üzerinde bir yükselişle başladı. Açılış 16,16 puan artışla 2160,42 puandan gerçekleşti.


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