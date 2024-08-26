Piyasalar hareketli... Borsa, döviz, altında yön nereye kayıyor? Orta Doğu'daki hareketlilik piyasaları nasıl etkiliyor?

Jackso Hole Sempozyumunda Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'nin güvercin açıklamaları sonrası eylül ayında faizin düşürüleceği neredeye kesin oldu. Fed'in bu kararı alacağı kesin gözüyle bakılırken piyasaların nasıl etkileneceği ise konuşulmaya devam ediyor.

CNNTürk'e konuşan Altın Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altındaki yükselişin son bir yıllık süreç içerisinde neredeyse İsrail ve Filistin süreci başladığından bu yana Orta Doğu'daki gelişmeler daha çok domine ettiğini aktararak, altın bundan daha fazla etkilendiğini söyledi. Sarı, "Bir de tabii son zamanlarda Amerika Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu görüşmeler, Amerika'dan olası faiz indirim beklentisinin yükselmesi, bu noktada altını pozitif etkiliyor. 18 Eylül'e odaklandık. Çünkü 18 Eylül'de Fed toplantı kararını açıklayacak. Büyük ihtimal faiz indirimi gelecek. 25 ya da 50 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlandı diyebiliriz altın cephesinde ama 50 baz puan faiz indirimi gelirse bu sürpriz olacak diyebiliriz. Bunun yanında Orta Doğu'daki gelişmeler dün İsrail Lübnan'ın güneyine saldırmış olması oradaki süreci daha da pekiştirdi" cümlelerini kullandı.

Altının bu hafta yükselişle başladığını aktaran Sarı, "Hafta 2510 dolar civarında kapatmıştık ama çok hızlı bir şekilde 2525 dolar seviyelerine geldik. Kapalı Çarşı'da bir gram altın, 2820 TL'den şu an işlem görüyor. Altın cephesinde hareketliyiz geçtiğimiz hafta aslında CXO toplantısı vardı. Merkez Bankası Başkanımız da katıldı. Merkez Bankası başkanlarının açıklamalarını dinledik. Özellikle enflasyon ve istihdam tarafındaki vurgular önemliydi. Bundan sonraki süreçte istihdam, enflasyondaki düşüş eğimi aslında başta Fed olmak üzere merkez bankalarının faiz indirim miktarını ve hızını belirleyecek diyebiliriz kısa vade için" şeklinde konuştu.

"BASKILANAN BİR DOLAR GÖREBİLİRİZ"

Dolar ve euronun hareketli olduğunu aktaran SARI, Kapalıçarşıda dolar ve euronun 38 TL'nin üzerinde olduğunu söyledi. Özellikle euroda hızlı bir yükseliş olduğunu belirten Sarı, euro TL karşısında güçlü olduğunu ifade ederek, ". En son toplantısında Şahin bir Merkez Bankası Başkanı gördük. Enflasyondaki düşüş eğilimi devam edinceye kadar aslında faizler yüksek kalacak mesajını almış olduk. Faizin yüksek kalması bu noktada TL'nin değer kazanması, doların baskılanması anlamında geleceği için dolarda nitekim bir miktar yükselişini görüyoruz ama bu daha çok faizin yüksek kalması dolayısıyla daha baskılanan bir dolar görebiliriz önümüzdeki süreçte" dedi.

BORSADA YATIRIMCI "KAN AĞLIYOR" DEDİ

Borsanın yılın başında yüzde 40'a varan bir değer kazandığını aktaran Sarı neredeyse değerin yüzde 28'lere düştüğünü belirterek; Borsa İstanbul'da yatırımcısı kan ağlıyor dedi. Sarı, "Tabii ki yurt dışı borsalarında etkisi var. Özellikle fed faiz kararı sonrasında bizim gibi gelişmekte olan ülkelere fon girişi olduktan sonra borsada daha pozitif olabiliriz Ama dikkat etmemiz gereken seviyeler var. 9700 seviyesi bunlardan bir tanesiydi. Şu an buranın altındayız. O yüzden satış baskısı 9700'ün yüzün altında devam edebilir. Burada panik yapmamakta ve satışların devam edeceğini düşünmekte fayda var. On bin puanın üzerine yeniden daha coşkulu bir borsa görebiliriz ama kısa vadeli yurt dışı borsalarında paralel borsamız düşebilir" cümlelerini kurdu.

Altın için zaman zaman düşüşlerin olacağını söyleyen Sarı, ons altın için, "Özellikle ons altında 2500 dolar seviyesini takip ediyoruz. Ama ons altında asıl düşüneceğimiz seviyeler 2750 dolar, 2800 dolar. Bu ise iç piyasada bir gram altın için 3200 TL'ye kadar yolunun devam etmesi anlamına geliyor. O yüzden kısa vadeli yükselişler görebiliriz. Hatta zaman zaman düşüşler gelecektir. Ama şuna bakmak gerekiyor. Değişen dünya düzeninde artık altın portföylerde yeri kanıtlandı. Artık portföylerde altın daha fazla bulunduruluyor. O yüzden düşüşlerde panik yapmamakta fayda var. Orta ve uzun vadede baktığımızda eğer değerlenen bir enstrümansa altın, portföylerde kalmasında fayda var görünüyor" diyerek sözlerini noktaladı.