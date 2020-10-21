FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Piyasalar teşvik paketi iyimserliği! İşte takip edilecek veriler

Piyasalar teşvik paketi iyimserliği! İşte takip edilecek veriler

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.10.2020 09:15 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda ABD teşvik paketine odaklı seyrin devam ettiği görülürken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu öncesi Asya borsaları ve vadeli işlemler tarafında pozitif bir seyir izleniyor.

Piyasalar teşvik paketi iyimserliği! İşte takip edilecek veriler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlık seçimlerinden önce ekonomik destek paketinde anlaşmaya varılması için ABD Başkanı Donald Trump yönetimine verdiği süre dün doldu. Pelosi, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile dün gerçekleştirdiği görüşme öncesi yaptığı açıklamada, ekonomik destek paketine ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini, anlaşmaya dair "iyimser" olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows ise Trump yönetimi ve Demokratların görüşmelerde ilerleme kaydettiğini ancak yine de 2020 seçimlerinden önce bir anlaşmaya varmak için büyük farklılıkların üstesinden gelmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bu tartışmaların yarın ve belki de ertesi gün tekrar ilerleme kaydedeceğini umuyorum. Hafta sonundan önce bir tür anlaşma görmeyi umuyorum." dedi.

Pelosi ile Mnuchin, bugün yeniden görüşmeyi planlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının da hareketlendiği görülürken, İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ile yürüttüğü aşı çalışmaları askıya alınan ilaç şirketi AstraZeneca'nın bu hafta içi testlere yeniden başlayabileceği iddia edildi. Öte yandan, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech iş birliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısında sona gelindiği bildirildi. Dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağını belirterek, "Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir." dedi.

ABD seçimlerine ilişkin gelişmeler gündemin odağında kalmaya devam ederken, son yapılan ankete göre, Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden, rakibi Trump'tan 9 puan önde bulunuyor. Öte yandan, Trump'ın Yüksek Mahkeme'ye aday gösterdiği Amy Coney Barrett'in Senato'daki nihai oylaması da pazartesi günü yapılacak.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 0,40, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Artan risk iştahının etkisiyle yatırımcıların dolar ve tahvil piyasasına talebinin azaldığı görülürken, dolar endeksi dün 93 sınırının altına inerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Bugün de düşüşünü 4'üncü güne taşıyan dolar endeksi, 92,9 seviyelerinde hareket ediyor. Arka arkaya 5'inci işlem gününde de yukarı yönlü hareketine devam eden ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 0,836 ile 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. New York borsasındaki pozitif havaya paralel ABD endeks vadelileri de yeni işlem gününe pozitif tarafta başladı.

Avrupa tarafında artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılmaya devam ettiği görülürken, dün İngiltere'nin Manchester kentinde risk seviyesi "çok yüksek"e çıkarıldı. ECB Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs enfeksiyonlarının beklenmedik şekilde kısa sürede yükselmesinin ekonomik görünüm için açık bir risk olduğunu vurgularken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Avrupa Birliği'nin (AB) salgının ekonomi ve sosyal alandaki etkileriyle mücadele için belirlediği program ve mali yardımlarına yılbaşından itibaren gecikme olmadan başlaması gerektiğini söyledi. Brexit tarafında ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB'nin pozisyonunu değiştirmediği sürece ticaret anlaşması müzakerelerine devam edilemeyeceğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa tarafında pay piyasalarının karışık seyrettiği görülürken, kapanışta Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,92 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 geriledi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi. Avro/dolar paritesi, bugün yukarı yönlü hareketini 4'üncü işlem gününe taşıyarak 1,1851 ile bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Avrupa endeks vadelileri ise yeni işlem gününde pozitif bir seyir izliyor.

Asya tarafında pozitif bir havanın hakim olmasına karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksinin negatif ayrışmasını sürdürmesi dikkati çekiyor. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) hükümetin seyahat kampanyasının fiyatlar üzerindeki kısa vadeli etkisini yansıtmak için enflasyon tahminlerini değiştirmeyi değerlendirdiği haberlerinin ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükseldi, Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 geriledi. Hong Kong, Hindistan ve Güney Kore borsaları da pozitif seyretti.
Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,42 artışla 1.210,41 puandan tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün 7,8570 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 7,8670 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini, ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda 2 Kasım itibarıyla başlatacaklarını bildirdi.

Analistler, ABD'de teşvik paketi ve seçimlere ilişkin haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif tarafta ayrıştığını söyledi.

Kovid-19 vaka sayıları ve alınan önlemlerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Bej Kitap Raporu ile ECB Başkanı Lagarde'nin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.215 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.180 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 ABD, haftalık MBA mortgage başvuruları

21.00 ABD, Fed Bej Kitap Raporu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Gümüş fiyatları iki gündür yükselişte!Gümüş fiyatları iki gündür yükselişte!
Yeni doğum yapan annelere emzirme yardımı!Yeni doğum yapan annelere emzirme yardımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Paranızı geri alabilirsiniz
Paranızı geri alabilirsiniz
Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti
Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi sıfırlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi sıfırlandı
Altın tekrar yükselişte!
Altın tekrar yükselişte!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Herkes bitti sanıyor...
Herkes bitti sanıyor...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Altının gram fiyatında düşüş!
Altının gram fiyatında düşüş!
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
Evde bakım aylığı yatan iller listesi!
Evde bakım aylığı yatan iller listesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kredili mevduat hesabı nedir?
Kredili mevduat hesabı nedir?
TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım
TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım
Limon ihracatı eylül ayında zirve yaptı
Limon ihracatı eylül ayında zirve yaptı
Kartlı ödemelerde eylülde yüzde 25 artış görüldü
BKM açıkladı! Yüzde 25 artış
Türkiye'nin en yükseği Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı
Türkiye'nin en yükseği olacak!
Isparta'da tespit edildi! 'Toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılar'
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.